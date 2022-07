Pamplona se concentra contra las agresiones sexuales: "Estamos hartas"

Euskaraz irakurri: Iruñeak sexu-erasoen aurkako elkarretaratzea egin du: "Kokoteraino gaude"

Ciudadanos y representantes institucionales se han concentrado este martes, a las 17:30 horas, en la Plaza del Castillo de Pamplona para mostrar su rechazo ante la agresión sexual a una joven la noche del sábado al domingo en el barrio de Mendillorri.

La concentración ha sido convocada por el movimiento feminista y el movimiento popular y ha contado con la presencia del vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, entre otros representantes, así como de las peñas de San Fermín.

Durante la concentración, las personas asistentes han querido hacer "ruido" para mostrar su "enfado" y se han gritado frases como 'gora borroka feminista'.

Dos representantes de los colectivos han leído, en castellano y euskera, un comunicado en el que han señalado que "dos años después, por fin, hemos recuperado nuestras fiestas y con ellas, al parecer, algunos también nos quieren obligar a recuperar a babosos y matxirulos", a quienes han señalado que "nunca estuvisteis invitados". "No todo vale", han dicho.

"No todo vale"

Según han señalado, "son varias las mujeres que han denunciado haberse encontrado mal tras haber sentido un pinchazo, agresiones como éstas son inaceptables". "Desde que han comenzado los Sanfermines son 21 las agresiones de baja de intensidad de las que hemos tenido conocimiento y ayer se denunció una agresión de alta intensidad".

Han indicado que "estamos hartas". "No somos nosotras las que sobramos, sobran ellos, quienes nos golpean, quienes nos agreden sexualmente, que ocupan nuestro espacio solo por el hecho de ser mujeres".

"Las calles, la noche, el día y las fiestas también son nuestras", han afirmado, para advertir de que "no les vamos a pasar ni una, no tenemos miedo". "Queremos disfrutar, no queremos agresiones en nuestras fiestas", han concluido.

Remírez ha asegurado que a los agresores sexuales "vamos a perseguirlos hasta ponerlos a disposición judicial" y "no es una frase hecha".

El vicepresidente del Gobierno de Navarra ha dicho que la agresión sexual ocurrida en la noche del 9 de julio está siendo investigada "por una brigada de Policía Foral muy implicada y muy profesional", como se demostró como la violación de La Manada.

"Y esto va a pasar también" ahora, "que no quepa ninguna duda que la persona o personas que han cometido esta agresión sexual estarán ante los tribunales y pagarán por ello", ha asegurado.