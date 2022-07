Sociedad Metro Bilbao El comité pide "soluciones urgentes" y un compromiso "más firme" ante las agresiones a los empleados Agencias | EITB MEDIA Publicado: 22/07/2022 17:20 (UTC+2) Última actualización: 22/07/2022 17:23 (UTC+2) Trabajadores y trabajadoras del suburbano vizcaíno se han concentrado este viernes ante la estación de Urduliz donde fue agredida una empleada el pasado 17 de julio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Foto de archivo de una estación de Metro Bilbao. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Batzordeak "premiazko irtenbideak" eta beharginen aurkako erasoen aurrean konpromiso "irmoagoa" eskatu du

El comité de empresa de Metro Bilbao ha pedido "soluciones urgentes" a los insultos, amenazas y agresiones que, por parte de "una minoría" de la clientela, recibe la plantilla del suburbano. En una concentración en la estación de Urduliz donde fue agredida una empleada, han exigido a la Dirección un "compromiso público más firme" en defensa de sus trabajadores.

Representantes del comité y compañeros y compañeras de la agredida se han concentrado este viernes a las 11:00 ante la estación de metro de la localidad vizcaína, donde tuvo lugar la agresión el pasado domingo 17 de julio.

Desde el comité de empresa han incidido en que "no permitirán" que este tipo de actuaciones queden "impunes" y exigen a Metro Bilbao "medidas para garantizar la seguridad de la plantilla y de los usuarios".

En un comunicado conjunto, la plantilla de Metro Bilbao, a través del comité de empresa y de los delegados de prevención, han transmitido, en primer lugar, su "preocupación" ante los insultos, amenazas y agresiones que han recibido estas últimas fechas varios compañeros y compañeras.

Tras denunciar este "largo currículum de agresiones recibidas", han hecho un llamamiento a la Dirección a "buscar soluciones urgentes ante este grave problema".

En este sentido, le han exigido que se implique "de manera inequívoca en este asunto" ya que consideran que se encuentran ante "un problema estructural y no coyuntural".

Igualmente han demandado a la empresa que "tome cartas en el asunto, no deje al personal solo ante la justicia y haga todo lo que esté en su mano para perseguir este tipo de actitudes y hechos".

Desde el punto de vista del comité, las medidas adoptadas por la dirección, "no están dando el fruto deseado", por lo que solicitan a la dirección que "colabore activamente en la denuncia pública de estas agresiones".

"De nada sirve acompañar al comité de empresa en esta concentración, si con todos los medios que disponen se dedican a silenciar los ataques en vez colaborar en su visualización" han añadido desde la representación sindical.

Por ello, piden a la Dirección "una actuación y un compromiso público más firme" para que este tipo de actuaciones "no se vuelvan a repetir, tome las medidas oportunas para que esto no suceda y que no se deje sin protección al personal que trabaja en las estaciones".