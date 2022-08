Boulevard Reportaje ¿Quieres un tour de pintxos por San Sebastián? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 19/08/2022 11:49 (UTC+2) Última actualización: 19/08/2022 12:55 (UTC+2) Eskerne Falcón es la propietaria de la prestigiosa empresa "Discover San Sebastián" que se dedica a enseñar la ciudad donostiarra a los turistas con un selecto tour de pintxos. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy en "Boulevard" de Radio Euskadi ha estado Eskerne Falcón, la creadora de "Discover San Sebastián", una empresa que ha sido premiada en la categoría de "experiencia gastronómica" en Tripadvisor, un galardón que Falcón no esperaba, "pues todavía estoy sin asimilarlo y me he enterado por los clientes".

Su proyecto comenzó hace siete años y es tan sencillo como brillante, enseñar los pintxos de la ciudad a los turistas, "desde 2015 hago tours gastronómicos, suelo ir a la parte vieja de Donostia y hago tours de pintxos prácticamente todos los días".

"Discover San Sebastian" nació porque Eskerne quiso combinar sus tres pasiones: San Sebastián, sus gentes y su gastronomía.

Hoy en día la empresa es miembro Honorifico de "Les Clefs D'Or", #1 en Tripadvisor en 7 categorías diferentes, "Compañía de Tours del año 2018" por los premios de Viaje y Hospitalidad y tiene además el "Premio mejor guía turística de lujo 2019" como tour operadora gastronómica del año.

"El objetivo de nuestro trabajo es hacerlo bien, no podemos pensar en lo que escriben de nosotros. Luego si escriben algo bueno pues mejor, pero no podemos obsesionarnos. Hay clientes que te dicen que ya puedes hacerlo bien o te escriben algo malo…".

Su experiencia en el mundo de la gastronomía y su pericia culinaria mundial hacen de ella la guía perfecta para enseñar a los visitantes la singular ciudad vasca de San Sebastián. El proyecto se le ocurrió de un día para otro "en realidad al principio estuve en una agencias de viajes que hacía tours, en la oficina, y un día tuve un sueño en el que montaba mi propia empresa, y así fue".