Sociedad Violencia machista El asesino confeso de Abanto: "Las maté porque no aguantaba más, y ellas tampoco iban a aguantar sin mí" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 13/09/2022 12:32 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2022 13:53 (UTC+2) El acusado del doble crimen machista ha declarado que tenía graves problemas económicos y que bebía "mucho". Ha admitido que mató primero a su mujer, mientras ésta dormía, y luego a su hija, y que la idea era "morirnos los tres". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El acusado de asesinar a su mujer e hija, durante el juicio. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Abantoko hiltzailea: "Ezin nuen gehiago, eta emazte-alabek ezingo lukete ni gabe iraun; hortaz, hil nituen"

Noticias (1) Siete mujeres y dos hombres juzgarán al presunto asesino de su mujer y de su hija en Abanto

El acusado de asesinar a su mujer e hija en Abanto Zierbena (Bizkaia) en marzo de 2020 ha asegurado que las mató porque "no aguantaba más" y porque "ellas tampoco iban a aguantar" sin él, ya que según ha explicado, los múltiples problemas financieros que tenía la familia iban a dejarlas "en la ruina" y "además mi mujer se iba a quedar ciega".

El hombre ha declarado en la primera jornada del juicio que se sigue en su contra en la Audiencia Provincial de Bizkaia. "No sé por qué las maté de esta forma, se me ocurrió, llevaba semanas pensando en suicidarme", ha dicho. Así, ha confesado que mató primero a su mujer, mientras dormía, y luego hizo lo mismo con su hija. "La idea era morirnos los tres", ha añadido.

El jurado popular compuesto por siete mujeres y dos hombres ha escuchado previamente los informes iniciales de las partes. La Fiscalía pide para el acusado 24 años de cárcel por la muerte de su mujer y 23 por el de su hija, por los delitos de asesinato con alevosía, el agravante de parentesco, así como de género, mientras que las acusaciones particular y popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, solicitan 25 años por cada una de las dos muertes. Las acusaciones han coincidido en señalar que se trató de un "vil asesinato machista", porque el hombre consideraba a las dos mujeres "inferiores" e "incapaces". Por contra, la defensa ha sostenido que los hechos narrados son dos delitos de homicidio con atenuantes de alcoholismo y de enfermedad mental, ya que el acusado los cometió cuando sufría un brote psicótico y quiso acometer "un suicidio compasivo" y matar a toda la familia y que planeaba suicidarse después. Así, ha propuesto ocho años de cárcel por cada una de las dos muertes.

El asesino confeso, quien ha dicho no recordar varios momentos y aspectos del crimen (entre otras cosas, que intentara degollarle el cuello una vez muerta su hija), ha explicado que aquel 10 de marzo de 2020 había bebido "una botella y media de vino" y tras pasarse por la inmobiliaria de su propiedad, volvió al barrio de Sanfuentes (Abanto Zierbena) y estuvo en varios bares. Después, se dirigió al domicilio y asesinó a las dos mujeres. "Al ver (a su mujer) dormida y la maza, se me hizo irrefrenable el deseo de matarla, yo pensaba que no podíamos vivir así", ha afirmado. Según su testimonio, tras "asegurarse" que su mujer estaba muerta, subió al piso superior de su chalet, y tras convencer a su hija para atarla de pies y manos para "fingir un secuestro", la asesinó del mismo modo.