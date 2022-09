Sociedad Coronavirus La OMS dice que "el fin de la pandemia está a la vista" Agencias | EITB Media Publicado: 15/09/2022 07:23 (UTC+2) Última actualización: 15/09/2022 07:44 (UTC+2) El director general de la Organización Mundial de la Salud subraya que "en esta recta final" se ha de vacunar a los grupos de riesgo, controlar posibles nuevas variantes y mejorar los sistemas sanitarios. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Una mujer se quita la mascarilla. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "Pandemiaren amaiera begi bistan dago", Munduko Osasun Erakundearen arabera

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

"Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", ha subrayado Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que ha pedido que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la covid-19, ya que "un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta".

Para ayudar en esta "recta final", Tedros ha anunciado que la OMS ha preparado un plan de asesoramiento para políticas sanitarias estatales, y ha lanzado las siguientes tres recomendaciones generales: figuran el invertir en la vacunación especialmente en grupos de riesgo, proseguir con la secuenciación de los test de laboratorio para controlar posibles nuevas variantes y realizar mejoras los sistemas sanitarios.

Un estudio de The Lancet critica la gestión de estos dos años

Entretanto, un estudio elaborado por la prestigiosa revista científica The Lancet ha concluido que los estados han sido demasiado lentos en responder a la crisis y han prestado poca atención a los más personas más vulnerables. Así, deduce que esa mala gestión ha costado 17,1 millones de vidas, muchas evitables.

El informe ha sido elaborado por 28 personas expertas mundiales. Entre los 'pros', se citan la cooperación mundial como la asociación para desarrollar múltiples vacunas en un tiempo récord, las acciones gubernamentales para apoyar financieramente a los hogares y las empresas, y las ayudas de emergencia del FMI y el Banco Mundial.

Sin embargo, el informe apunta que también se han producido múltiples fallos en la cooperación mundial, como el retraso de la OMS al declarar la pandemia y reconocer la transmisión aérea del virus, entre otros.