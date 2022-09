Sociedad DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES La conocida tiktoker Iñaxi Lasa, de 98 años, anima a las personas mayores a no quedarse en casa a. s. | EITB MEDIA Publicado: 30/09/2022 07:59 (UTC+2) Última actualización: 30/09/2022 09:26 (UTC+2) Con motivo del Día de las Personas Mayores, hemos estado con la influencer goierritarra, que cuenta con más de 100 000 seguidores en su cuenta de Tik Tok y que acude, cada día, al gimnasio, donde, además de pasarlo en grande, ejercita su cuerpo. Escuchar la página Escuchar la página

En vísperas del Día Internacional de las personas mayores, hemos estado con la goierritarra de 98 años, Iñaxi Lasa, que, una vez más ha dejado claro que la edad no es un límite para hacer deporte o para disfrutar de la vida. Casi a diario comparte vídeos con más de 100 000 seguidores que tiene en la red social Tik Tok, vídeos de todo tipo que muestran sus ganas de vivir. Pero hay un tema que le gusta especialmente y que impresiona a sus seguidores: su afición por el deporte.

Hace algunos años Iñaxi comenzó a tener problemas de visión, pero esto no la hundió, ni mucho menos, y en octubre de 2018, con 94 años, decidió empezar en el gimnasio con rutinas deportivas. Levanta pesas para trabajar los músculos, y le encanta la máquina del remo. "Me hace bien y me distraigo, y así se pasa el tiempo más rápidamente", confiesa Lasa. Y es que, con sus 98 años, Iñaxi tiene unas ganas de vivir enormes.

Fue en 2020 cuando Inaxi subió sus primeros vídeos a la red social Tik Tok animada por su hijo y, desde entonces, se dedica a difundir su humor y su alegría por todo el mundo. Ya ha conseguido más de 100 000 seguidores.

Además de su afición al deporte, a la goierritarra también la hemos visto bailar en muchos de sus vídeos. "Hace tiempo me gustaba mucho ir a las romerías", ha asegurado. Aunque reconoce que tiene problemas de movilidad, eso no le echa para atrás, y es que, otro de los métodos para sentirse vital y enérgica es precisamente eso, mover el cuerpo. Sus pasos de baile han llegado hasta el otro lado del charco, ya que muchos de sus seguidores son de México.

Lasa tiene intención de seguir divirtiendo a toda la comunidad virtual con sus vídeos, y, por supuesto, seguirá con sus rutinas en el gimnasio. Ella lo tiene claro, por lo que ha animado a todo el mundo a hacer deporte, y en especial, a las personas mayor. "Les diría que salgan de casa y que anden, que no se queden en casa", ha señalado.