Sociedad VIOLENCIA MACHISTA Condenado a 44 años de prisión el asesino de su mujer y su hija en Abanto IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 18/10/2022 09:05 (UTC+2) Última actualización: 18/10/2022 10:05 (UTC+2) Tras el juicio, el jurado popular consideró probado que el hombre causó la muerte de su mujer e hija de manera "intencionada" en la vivienda familiar de Abanto Zierbena en marzo de 2020. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El asesino, en el primer día del juicio. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 44 urteko espetxe zigorra ezarri diote Abanton emaztea eta alaba hil zituen gizonezkoari

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a 44 años de prisión al hombre acusado de asesinar a su mujer e hija en Abanto Zierbena (Bizkaia) en marzo de 2020. El fallo le impone 22 años de cárcel por cada uno de los asesinatos "con alevosía" y "con las agravantes de parentesco y violencia de género". Además, deberá indemnizar con 170 000 euros a la madre y abuela de las víctimas y con 40 000 para cada uno de los hermanos y tíos.

Asimismo, una vez cumplidas las penas de prisión se le impondrá la medida de "libertad vigilada durante 10 años" con la obligación de participar en programas formativos contra la violencia de género.

Ahora, cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra esta resolución ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un plazo de 10 días.

El jurado popular encargado de juzgar el doble crimen machista consideró al acusado culpable de "causar la muerte intencionada" de su mujer e hija. El jurado popular encontró al acusado culpable de dos delitos de asesinato con alevosía, con los agravantes de parentesco y de género en los dos casos, y sin ningún atenuante. La defensa pedía dos delitos de homicidio. El doble crimen ocurrió en la vivienda familiar de la localidad vizcaína.

En su declaración, el acusado aseguró que las mató porque "no aguantaba más" y porque "ellas tampoco iban a aguantar" sin él, ya que según explicó, los múltiples problemas financieros que tenía la familia iban a dejarlas "en la ruina" y "además mi mujer se iba a quedar ciega". "No sé por qué las maté de esta forma, se me ocurrió, llevaba semanas pensando en suicidarme", declaró.