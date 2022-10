Sociedad SECUESTRO EN BASURTO Padre del bebé secuestrado en Basurto: "Gracias a todos está Aimar con nosotros" Manu Giménez | eitb media Publicado: 21/10/2022 08:58 (UTC+2) Última actualización: 21/10/2022 11:44 (UTC+2) Pedro Castro ha tenido palabras de agradecimiento para "todo el personal sanitario, Ertzaintza y toda la ciudadanía" por el apoyo recibido durante las 11 horas de angustia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Pedro Castro, padre de Aimar, bebé secuestrador en el Hospital de Basurto. Foto: Eitb Media 13:09 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Basurtun bahitutako jaioberriaren aita: "Guztioi esker dago Aimar gurekin"

El padre del bebé secuestrado ayer en Basurto, Pedro Castro, ha dicho que "gracias a todos está Aimar con nostros", por lo que ha tenido palabras de agradecimiento para "todo el personal sanitario, Ertzaintza y toda la ciudadanía" por el apoyo recibido durante las 11 horas de angustia.

En una entrevista en Radio Euskadi, Castro ha relatado lo sucedido desde el momento en que se dieron cuenta de que el niño había sido raptado hasta que se produjo el reencuentro.

El padre de la criatura ha dicho que la madre, Laura Valle, se encuentra "bien, dentro de lo que cabe, con el niño pegado, no se despega de su madre".

"Fueron muchas horas de angustia. Es una montaña rusa de emociones y sentimientos, pero lo importantes es que Aimar está ya con nosotros", ha añadido.

Al ser preguntado sobre el momento en el que se dio cuenta de que había secuestrado a su hijo, ha respondido que le "saltó la alarma" cuando les comunicaron que les daban el alta hacia las 22:00 horas por "saturación". Cuando vio que el niño no volvía después de haberlo dejado supuestamente para hacerle pruebas médicas, "me empecé a poner nervioso. Empecé a preguntar al personal". Los trabajadores le respondieron que no podía ser que se hubieran llevado a su hijo a esas horas a hacer unas pruebas.

"Los trabajadores empezaron a preguntarse entre todos y nadie sabía nada". Entonces "empezó la pesadilla".