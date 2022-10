Sociedad Parque Infantil de Navidad El PIN regresa al BEC del 17 de diciembre al 8 de enero, tras dos años suspendido por la pandemia EITB MEDIA Publicado: 27/10/2022 17:54 (UTC+2) Última actualización: 27/10/2022 18:23 (UTC+2) Estará situado en los pabellones 1, 3 y 5 del Bilbao Exhibition Centre, y vuelve con "propuestas de diversión y de aprendizaje", donde habrá talleres y actividades "que potencien valores fundamentales". Escuchar la página Escuchar la página

Imagen de archivo del PIN de 2018.

Euskaraz irakurri: Umeen Gabonetako Parkea abenduaren 17an bueltatuko da BECera, bi urtez bertan behera egon ondoren

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) volverá a acoger, del 17 de diciembre al 8 de enero, el Parque Infantil de Navidad (PIN), tras dos años sin celebrarse por la pandemia.

Según ha informado el BEC en un comunicado, el PIN celebrará su 56 edición en los pabellones 1, 3 y 5 del recinto ferial con "propuestas de diversión y de aprendizaje, donde habrá talleres y actividades que potencien valores fundamentales".

Así, siguiendo la línea de anteriores ediciones, el certamen "volverá a defender y promulgar entre los más pequeños la solidaridad, el civismo, la igualdad, la sostenibilidad, la vida sana y la familia", con el euskera "como valor transversal".

Además, regresarán las actividades organizadas por instituciones como Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Autoridad Portuaria de Bilbao, Fundación BBK, Fundación Athletic, Bomberos de Bizkaia y las federaciones de Baloncesto, Balonmano y Tenis, entre otras.

Del mismo modo, volverán las atracciones feriales, como Eurogiro con Humo, Txiki Park, Olla, Take, Off, Tortugas Ninja, Tren Popof, Noria Infantil, Camas Elásticas, Baby Cadenas, Tren, Saltamontes, Pista Infantil Autos de Choque, Ollitas, Mini Canguro, Combinado de Frozen, Tobogán Patrulla Canina, Multiarcos, Wipe Out, Supercanguro o Toro Mecánico, entre muchas otras. Los karts eléctricos o la pista de hielo, dos de las actividades más populares entre los asistentes, también estarán presentes en esta edición.

Este año, como novedad, las entradas se pueden adquirir a través de la página web oficial. El horario general será de 11:00 a 20:00 horas, exceptuando los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, cuando será de 11:00 a 17:00 horas. Del 19 al 22 de diciembre, el horario será de 10:00 a 19:00 horas, mientras que los días festivos del 25 de diciembre y del 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.