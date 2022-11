Sociedad Ley trans Irene Montero: "El PSOE me ha trasmitido que no quiere un acuerdo" sobre la ley trans Agencias | EITB Media Publicado: 28/11/2022 11:59 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2022 11:59 (UTC+1) La ministra de Igualdad (Unidas Podemos) admite estar "preocupada" pero subraya que aún hay tiempo de solucionar el desacuerdo. Entretanto, el PSOE asegura que "no da por cerrado ningún proceso de negociación", aunque mantiene sus enmiendas. Escuchar la página Escuchar la página

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comunicado que el PSOE no quiere un acuerdo sobre la ley trans, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y que el grupo parlamentario socialista continuará con la tramitación de las enmiendas.

Montero ha recordado, en una entrevista concedida a TVE, que "la propuesta del Gobierno (de coalición) es la ley que está en tramitación", pero ha insistido en la decisión del PSOE de "no buscar un acuerdo". Ante ello, ha admitido estar "preocupada" por "el momento difícil de la tramitación de la ley", por la posibilidad de que "PSOE y PP puedan sumar (votos) para que se produzcan recortes de derechos en la infancia trans".

"El PSOE me ha trasmitido que no quiere ese acuerdo, pero estamos a tiempo de tratar de que eso no ocurra", ha insistido Montero.

Por su parte, fuentes socialistas aseguran que mantienen sus enmiendas a la ley trans, pero han precisado que no dan por cerrado ningún proceso de negociación.

La autodeterminación de sexo en los menores ha sido el principal motivo del enfrentamiento entre el PSOE y el Ministerio de Igualdad. El grupo parlamentario socialista registró 31 de octubre sus enmiendas parciales a la ley con las que pretende que menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto actual contempla únicamente para menores de 12 a 14 años.

Otra de las enmiendas establece que, en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

A pesar de la urgencia del Ministerio de Igualdad por sacar adelante la ley antes de que finalice el año, esta semana sigue sin constituirse la ponencia que debe redactar el dictamen de la ley y el debate se prevé complicado.

Además, el proyecto de ley trans pasará de nuevo por el pleno de la Cámara Baja, a petición del PP, para su aprobación antes de ir al Senado y no solo por la Comisión de Igualdad, como en un principio se acordó al ser una tramitación parlamentaria de urgencia.

Unidas Podemos, que acusó al PSOE de retrasar la tramitación del proyecto al pedir sucesivas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas, ha aceptado el nuevo debate por "cortesía parlamentaria".