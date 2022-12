Sociedad Biodiversidad Arranca la Conferencia sobre Biodiversidad COP15, por un acuerdo "ambicioso" contra la pérdida de especies EITB MEDIA Publicado: 08/12/2022 11:19 (UTC+1) Última actualización: 08/12/2022 12:14 (UTC+1) Representantes de 196 países se reúnen hasta el día 19 en la COP15, la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU, que ha empezado en Canadá. Uno de los objetivos que busca es el del 30x30, es decir, que para 2030 al menos el 30 % de la masa terrestre y marina sea territorio protegido. Escuchar la página Escuchar la página

Delegados y delegadas de 196 países están reunidas desde este miércoles en Montreal (Canadá) en la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU COP15, de la que la ONU espera un acuerdo "ambicioso y realista" para detener la pérdida de especies en todo el planeta, dado que el tiempo para ello "se está agotando". Uno de los más de 20 objetivos que se están negociando en la COP15 es el del 30x30, que supone que para 2030 al menos el 30 % de la masa terrestre y al menos el 30 % de la masa marina del planeta sea declarado territorio protegido.

La Conferencia ha empezado entre varios datos que urgen a los diferentes Gobiernos a actuar. El IPBES, la plataforma científica de la ONU para la biodiversidad, estima que más de un millón de especies pueden extinguirse a nivel mundial si no se toman medidas ambiciosas en esta década, si bien el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, recientemente, aumentaba el número de especies que podrían extinguirse hasta los 10 millones. En 2022, BirdLife International ha presentado el Informe del Estado de las Aves en el Mundo, en el que, tras una evaluación de las cerca de 10 000 especies de aves, se concluye que una de cada ocho especies de aves está en riesgo de extinción. En España, el 25 % de las especies de aves están amenazadas, según el último Libro Rojo de las Aves de España de SEO/BirdLife.

En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha estimado que la degradación de los ecosistemas puede suponer anualmente una pérdida de tres billones de dólares, casi 953 000 millones de euros, para el final de 2030. La actividad humana ha afectado al 75 % de la masa terrestre y al 66 % de los océanos, y se han perdido más del 85 % de los humedales.

Compromisos ambiciosos para proteger la Naturaleza

En este contexto, oenegés ecologistas como Greenpeace y SEO/BirdLife han coincido en reclamar objetivos y compromisos "ambiciosos" a los países participantes en la COP15, para acordar un marco global que proteja la Naturaleza.

Para Greenpeace, la COP15 solo logrará su objetivo si el texto final del Acuerdo Global de Biodiversidad Post-2020 incluye un reconocimiento explícito de los derechos y roles de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección de la biodiversidad a nivel mundial, con consentimiento previo e informado. También reclama que la implementación de objetivos cuente con una financiación equitativa, sin olvidar que, a nivel internacional, los países más desarrollados proporcionen anualmente al menos 100 000 millones de dólares para los países en vías de desarrollo.

SEO/BirdLife ha destacado que es necesario fijar objetivos "específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y temporales", orientados a los resultados y acompañados de metas destinadas a la acción.

El acuerdo que se negocia incluye, entre otros objetivos, y además del 30X30, la reducción del uso de pesticidas o la eliminación de subsidios a actividades que dañan la biodiversidad. No obstante, el borrador del acuerdo contiene un gran número de párrafos entre paréntesis, lo que significa que no hay todavía acuerdo sobre su contenido; la ONG Campaign for Nature ha criticado, además, que en las reuniones previas a la Conferencia no se haya logrado un progreso significativo.