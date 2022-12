Sociedad Crisis en Osakidetza Zubia: "No se puede quebrar la referencialidad de un hospital, sea la OSI de Donostialdea, sea Cruces" T.S.J. | EITB MEDIA Publicado: 11/12/2022 10:35 (UTC+1) Última actualización: 11/12/2022 10:54 (UTC+1) El médico jefe de la UCI del Hospital Donostia se ha pronunciado sobre la crisis de la OSI de Donostialdea y ha asegurado que "no es una guerra entre hospitales, ni una confrontación política". Además, ha reclamado que sea escuchada la opinión de los profesionales sanitarios. Escuchar la página Escuchar la página

Protesta de responsables de servicio de Donostialdea. Foto: EITB MEDIA Whatsapp

El médico jefe de la UCI del Hospital Donostia Félix Zubia ha hablado abiertamente de la crisis abierta por la gestión de la OSI de Donostialdea, y ha ofrecido un diagnóstico de la situación y ha resumido las peticiones de los profesionales del mismo en su intervención semanal en el programa "Osasun Etxea" de Euskadi Irratia.

Zubia ha comenzado asegurando que "la situación es preocupante", y que ello les ha llevado a movilizarse. "El modelo vertical de Osakidetza nos preocupa profundamente, es necesario cambiarlo. Entendemos que el Departamento de Salud es el que tiene la capacidad de decisión, pero debe de tener en cuenta también la opinión de los profesionales porque somos los que estamos al lado de los y las pacientes", ha pedido.

Asimismo, ha criticado la alta tasa de temporalidad de los contratos del personal de Osakidetza. "Merecemos un mejor trato ya que, si eso no lo tenemos, repercute en la atención al paciente", ha lamentado. "El problema no debe de focalizarse en San Sebastián, es un problema del sistema sanitario vasco al completo, que viene desde hace años y que no va a solucionarse de un día para otro", ha asegurado. Resumiendo, Zubia ha citado las reivindicaciones del personal sanitario y jefes y jefas de servicio de la OSI de Donostialdea: "acabar con la gestión vertical, que tomen en cuenta a los y las trabajadores y realizar los cambios necesarios para poder garantizar la calidad asistencial".

Envejecimiento poblacional

Junto a estos factores, Zubia ha nombrado dos más que explicarían el deterioro progresivo que ha sufrido Osakidetza durante las últimas décadas. "En 2006 se vio una cambio generacional, y seguido llegó la crisis. Como el relevo de profesionales sanitarios no se hizo de la manera correcta, aumentó mucho la temporalidad (hoy día es superior al 45 %), empeoraron notablemente las condiciones laborales… Lo que entonces se vio y no se hizo por criterios económicos, lo estamos pagando hoy", ha explicado. Además, a esto se le une el progresivo envejecimiento de la población, que "hace aumentar la demanda sanitaria y pide un cambio de planes".

El médico jefe de la UCI del Hospital Donostia Félix Zubia. Foto: EITB Media

Acerca de la disposición del lehendakari Iñigo Urkullu de iniciar conversaciones con los y las médicos de Donostialdea, Zubia ha recurrido a la palabra "cogobernanza". "Le pedimos lo mismo que él ha reclamado en muchas ocasiones: cogobernanza, que se tenga en cuenta nuestra opinión porque nos afecta directamente pero, especialmente, a nuestros pacientes". Además, ha aclarado que "no es una confrontación política, ni vamos contra ningún responsable político, es un problema de gestión".

Referencialidad de OSI Donostialdea

Profundizando en el problema de la OSI Donostialdea, Zubia ha asegurado que el problema no reside "en que se vayan a mover servicios sanitarios de un sitio a otro, sino que se van a dividir grupos de profesionales y medios". "Si en un lugar llevan 11 años tratando cánceres concretos y obteniendo buenos resultados, debe seguir en ese sitio; sino, pasaremos de tener un lugar de referencia bueno a dos malos", ha augurado, citando la decisión de trasladar la atención a ciertos tumores de la OSI Donostialdea al Hospital de Cruces. "No se puede quebrar la referencialidad de un hospital, sea la OSI de Donostialdea, sea cualquier otro hospital", ha criticado.

Asimismo, Zubia ha reiterado que no consiste en una competición entre centros hospitalarios. "No se trata de lo que se le quiere quitar a Donostialdea y dárselo a otro; es cuestión de tener en cuenta criterios técnicos y de que, si no se deja en un único lugar, la atención empeorará", ha dicho.

Para terminar, ha asegurado que las personas responsables de servicios de la OSI Donostialdea no tienen intención de hacer convocatorias de huelga, para garantizar la atención a las personas usuarias, pero ha anunciado que seguirán realizando concentraciones diarias de protesta a las puertas del hospital.