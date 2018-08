Sociedad

Garitano: 'La estrategia de residuos no es el capricho de un diputado'

12/06/2012

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, cree que la oposición carga contra Alduntzin, diputado de Medio Ambiente, porque tiene "pánico" a que Bildu "haga las cosas bien en el Gobierno".

La Diputación de Gipuzkoa ha arropado este martes al diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Karlos Alduntzin, y ha remarcado que la estrategia sobre residuos urbanos presentada por el Ejecutivo foral de Bildu "no es el capricho de un diputado, sino el trabajo realizado bajo el mandato de un Gobierno". "A quien no le guste la estrategia de los residuos, debe saber que este Gobierno no tiene intención de variar el rumbo", ha subrayado el diputado general, Martín Garitano

Acompañado por todos los diputados forales de su Ejecutivo, Garitano ha leído una declaración en la que ha insistido en que la Diputación ha asumido el compromiso en el ámbito de los residuos que anunció en campaña electoral. Asimismo, ha afirmado que gracias a esta estrategia, Gipuzkoa "afronta el problema de la gestión de residuos de una manera eficaz y cumple las pautas de la Unión Europea".

De este modo, ha señalado que la estrategia foral está basada en "reducir, reutilizar y reciclar" y ha reiterado que no mandarán "a incineradora ni a vertedero nada que pueda ser reciclado ni compostado" porque "esa es la solución y el futuro".

A su juicio, mientras la Diputación ha actuado con "responsabilidad" la oposición ha adoptado "una postura incomprensible en cualquier otro lugar, anunciando por activa y por pasiva iniciativas para la destitución del diputado de Medio Ambiente, con un claro tufo electoral e intenciones de atacar al resto de formaciones políticas". "Piden su destitución por haber cumplido de manera leal el mandato de este gobierno", ha añadido.

Martín Garitano ha advertido "a quien no le guste" la estrategia de los residuos que la Diputación "no tiene intención de variar el rumbo". "Las mujeres y hombres que componemos este Gobierno somos un equipo, estamos en el mismo barco, juntos remamos para llegar a un mismo puerto: avanzamos para que Gipuzkoa se ponga en la dirección de cero residuos", ha concluido.