Sociedad Entrevista en Euskadi Irratia Zupiria, sobre el perdón que reclaman las víctimas de Bermeo: "Un reconocimiento siempre puede favorecer" EITB MEDIA Publicado: 14/12/2022 11:30 (UTC+1) Última actualización: 14/12/2022 11:59 (UTC+1) "Las víctimas agradecen que quien ha hecho mal pida perdón y muestre su pesar por ello", ha destacado el portavoz del Gobierno Vasco, en Euskadi Irratia. "Es una pena que la Iglesia no haya impulsado anteriormente que se acepte lo que se ha hecho mal y que se pida perdón", ha lamentado.

Euskaraz irakurri: Zupiria, Bermeoko biktimek galdegindako barkamenaz: "Gutxieneko onarpena beti izan daiteke lagungarria"

Para quien ha sido víctima de una agresión o de cualquier tipo de violencia, puede ser "favorecedor" que haya "un mínimo reconocimiento" de lo ocurrido, según ha considerado el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, este miércoles, en el programa "Faktoria", de Euskadi Irratia, cuando ha sido cuestionado en torno al perdón público que reclaman a su agresor las víctimas del pederasta de Bermeo. "Las víctimas agradecen que quien ha hecho mal pida perdón y muestre su pesar por ello", ha destacado Zupiria, que ha añadido que es "una pena" que la Iglesia "no haya impulsado anteriormente que se acepte lo que se ha hecho mal y que se pida perdón".

En este contexto, el portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que las víctimas "siempre esperan una vía de reparación": "A veces", ha precisado, esa vía "llegará desde el camino de la justicia", si bien, como ha recordado, "no siempre es posible". "Creo", ha señalado Zupiria, "que el hecho de que haya un mínimo reconocimiento puede ser favorecedor" para esas víctimas.

Refiriéndose a las experiencias obtenidas con víctimas de anteriores casos de abusos o de violencia, el entrevistado ha puntualizado que han podido confirmar que las víctimas "agradecen" el perdón que pide quien ha hecho mal, así como el pesar que muestra ante lo realizado, "porque no tenía que haberlo hecho".

A continuación, el portavoz se ha referido a la Iglesia. Según ha dicho, "está bien" que la Iglesia impulse "que los sacerdotes y clérigos que cometieron abusos acepten que lo hicieron, y que pidan perdón por ello". Ha lamentado, no obstante, que la Iglesia no lo haya hecho antes: "Es una pena ver cómo durante décadas, más allá de eso no puedo hablar, esas situaciones se encubrieron, así como comprobar que esa petición no se realizara anteriormente".

La Iglesia no reclamó hasta hace unos años a los sacerdotes y clérigos que cometieron abusos que aceptaran sus acciones y que pidieran perdón, lo que supone una situación que ha lamentado Zupiria, en la entrevista.