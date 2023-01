Sociedad concentración Sanfermines78 Gogoan denuncia la "lentitud" de la Justicia para las víctimas del 78 agencias | eitb media Publicado: 21/01/2023 17:31 (UTC+1) Última actualización: 21/01/2023 17:32 (UTC+1) La plataforma se ha concentrado este sábado para denunciar la "lentitud" de la Justicia para las víctimas de la agresión policial del 8 de julio de 1978. Escuchar la página Escuchar la página

Concentración de esta mañana en Pamplona. Foto: @AlternatibaNaf Whatsapp

Sanfermines78 Gogoan se ha concentrado este sábado en la Plaza de los Juzgados de Pamplona para denunciar la "lentitud" de la Justicia para las víctimas del 8 de julio de 1978.

Hace cuatro años diversas personas víctimas de la agresión policial llevada a cabo el 8 de julio de 1978, junto con Sanfermines78 Gogoan y Federación de Peñas de Pamplona, interpusieron una querella en el juzgado de Pamplona, al objeto de que se reabriesen los sumarios cerrados de forma provisional en 1983, aportando para ello nuevas pruebas y testimonios logrados a lo largo de los 40 años transcurridos desde aquellos hechos.

Transcurridos cuatro años, "nos es imposible explicar las vueltas y el tortuoso recorrido que nuestra denuncia ha tenido en los diversos juzgados. Lo único que podemos decir es que nos encontramos en la misma situación que en el día que la presentamos: a pesar del largo tiempo desde que se presentó, no tenemos una decisión definitiva sobre si es admitida o no a trámite".

Según recoge el comunicado que han leído en la concentración, reivindican su "derecho al acceso a la tutela judicial rápida y eficaz". "Las víctimas de la violencia policial sufrida en los sanfermines de 1978 tienen derecho a que se les haga justicia. Eso significa que los responsables deben ser identificados y sometidos a un juicio justo", han añadido.

"Aquellos terribles sucesos no pueden quedar impunes. El camino de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, por la agresión policial llevada a cabo durante los sanfermines de 1978, no puede permanecer aplazado ni un solo día más", han denunciado.