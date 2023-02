Sociedad Violencia machista El acusado del intento de asesinato de Azagra pide "perdón" antes de quedar el caso visto para sentencia Agencias | EITB Media Publicado: 10/02/2023 17:56 (UTC+1) Última actualización: 10/02/2023 18:13 (UTC+1) “En ningún momento pensé en hacer lo que acabé haciendo aquella mañana”, ha señalado en ejecución de su derecho de última palabra. La Fiscalía ha pedido 14,5 años de prisión y la acusación particular y el Gobierno de Navarra 15 años de cárcel, 20 de alejamiento y 10 de libertad vigilada. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Azagrako hilketa saiakeraren akusatuak "barkamena" eskatu du auzia epaiaren zain geratu aurretik

El acusado de intentar matar a su mujer en Azagra ha pedido perdón a la víctima, así como a las familias de ambos, asegurando ser consciente del daño que ha causado y ha sostenido que los hechos no fueron premeditados ni les encuentra explicación.

En ejecución de su derecho de última palabra antes de quedar el caso visto para sentencia el procesado ha manifestado ser consciente de "el daño que se ha producido" tanto a la víctima como a sus respectivas familias asegurando sentir "verdaderamente" lo ocurrido y pidiendo "disculpas" y "perdón".

"En ningún momento pensé en hacer lo que acabé haciendo aquella mañana", ha señalado reiterando que todavía no puede explicarse "cómo ocurrieron aquellos pocos segundos en los que ocurrió el hecho".

Tras sus palabras el caso ha quedado visto para sentencia con la petición por parte de la fiscalía de 14,5 años de prisión y 864 000 euros de indemnización y de 15 años de cárcel y 1 016 000 euros además de 20 años de alejamiento y 10 de libertad vigilada por parte de la acusación particular y la ejercida por el Gobierno de Navarra.

La acusación particular ha defendido en la exposición de sus conclusiones que la falsedad del relato del acusado tumba la validez del informe pericial, unas reservas por la prueba compartidas también por la acusación ejercida por el Gobierno de Navarra.

Ambos abogados han mostrado sus reservas respecto a la pericial pagada por el acusado, más cuando no existe un dictamen de los médicos forenses porque este se negó a la práctica.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de pena para el acusado y no ha aceptado ninguno de los atenuantes considerando que la pericial y el testimonio del acusado no tienen validez y dando por probado que ella no pudo defenderse y que la pretensión de él era matarla.

En su exposición de conclusiones en la tercera y última jornada del juicio la fiscalía ha defendido que se trata de un intento de asesinato y no de homicidio puesto que "el ataque fue imprevisible para ella" y no tuvo capacidad de defensa como demuestran los golpes que recibió y la posición en la que se encontraba ella.