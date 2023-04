Sociedad -

INCENDIO EN MADRID

Aún no han determinado las causas del incendio, pero todo apunta a la utilización de un soplete para flambear pizzas. El fuego se propagó con gran celeridad por la decoración de plástico de vegetación artificial del techo y las paredes del interior. Dos personas fallecieron y 10 resultaron heridas.

publicado: 24/04/2023 08:27 (UTC+2)

última actualización: 24/04/2023 09:50 (UTC+2)

La Policía Científica continúa con la investigación del incendio ocurrido durante la noche del sábado en el restaurante Burro Canaglia Bar&Resto de Madrid. Dos personas fallecieron, una de ellas una mujer de 43 años de Getxo, y diez resultaron heridas, seis graves, como consecuencia de las llamas. Entre las personas heridas graves también se encuentra una mujer vizcaína que se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario La Paz.

La mujer fallecida trabajaba como enfermera en el IMQ de Zorrozaurre, en Bilbao, y estaba de turismo en Madrid. Compañeras y compañeros de trabajo llevarán a cabo hoy un minuto de silencio, a las 12:00 horas, frente a la sde de la clínica.

Todo apunta a la utilización de un soplete para flambear pizzas como principal causa del incendio. Al parecer, cuando uno de los camareros procedió al uso de esta herramienta, la llama alcanzó el techo del local que, al igual que las paredes del establecimiento, estaba decorado por plantas artificiales, lo que favoreció a su vez la extensión de las llamas. Muchos de los clientes quedaron atrapados dentro, al no poder salir por la puerta principal, debido a las llamaradas, que se extendieron con gran virulencia.

En las últimas horas han circulado informaciones sugiriendo que el restaurante no cuenta con licencia para cocinar. Se refieren a un pantallazo que circula en redes sociales en el que se describe la actividad del local como "bar sin cocina", una catalogación que, según fuentes municipales, no indica que el establecimiento no tenga licencia para cocinar.

Sobre esta cuestión, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, detalló ayer que el local, que "contaba con licencia", obtuvo el permiso en el año 1997, si bien hubo un cambio de titularidad tiempo después que no alteró la concesión de la misma.