Sociedad

Encuesta familiar

Tres de cada cuatro vascos aseguran que no van a tener hijos

Redacción

12/07/2012

El 77% de los vascos afirma "con toda seguridad" que no va a tener descendencia en el futuro. La razón principal consiste en que la mayoría opina que es más difícil criar a los hijos hoy en día.

El 77% de los vascos afirma "con toda seguridad" que no va a tener descendencia en el futuro, porcentaje que ha crecido de forma muy importante en los últimos once años.



Ésta es una de las conclusiones del estudio sobre la familia en el País Vasco que ha dado este miércoles a conocer en una rueda de prensa el responsable del Gabinete de Prospección Sociológica del Ejecutivo autónomo, Víctor Urrutia, tras efectuar más de mil entrevistas telefónicas en Euskadi entre los pasados días 19 y 20 de junio.



La encuesta revela que frente a ese 77% que afirma que no tendrá hijos, sólo el 15% manifiesta que "con toda seguridad o posiblemente" tendrá descendencia, porcentaje que se elevaba al 33% de la población en 2001.



Las razones de este cambio podrían estar en que el 55% de los vascos opina que hoy es más difícil criar a los hijos que en el pasado y el 72% señala que su crianza supone un esfuerzo económico mayor que antes.

El informe también concluye que el 96% de los vascos considera importante la familia, por encima del valor que se le da al tiempo libre (93 %), a los amigos (92 %) y al trabajo (91 %). Muy por debajo estaría la religión (33%) y la política (30 %).