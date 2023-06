¿Qué es la Lista Robinson?

Sociedad -

Spam

La Lista Robinson es una base de datos que las operadoras deben tener en cuenta antes de realizar cualquier envío de información comercial, para saber si tienen permiso para realizarla.

Ander Larequi | EITB Media

publicado: 29/06/2023 08:29 (UTC+2)

última actualización: 29/06/2023 08:29 (UTC+2)

Si no quieres seguir recibiendo información comercial, la Lista Robinson es una buena opción para ello. Es una base de datos de personas que no quieren recibir publicidad no deseada, protegiéndolas así de empresas u operadoras con las que no tienen ningún tipo de relación comercial.

El 30 de junio entrará en vigor la ley que prohibirá el spam telefónico. Sin embargo, la Lista Robinson puede ayudarte a esquivar los resquicios legales que pueda dejar la nueva normativa.

La inscripción es muy fácil y gratuita. Aquí te lo explicamos: