Sociedad

En libertad

El narcotraficante Oubiña sale de la cárcel tras cumplir condena

Redacción

17/07/2012

Oubiña ha asegurado que "nunca" invirtió dinero procedente de la venta ilegal de drogas ni en casas "ni fincas ni hostias", tras haber estado encarcelado desde 1990.

El narcotraficante Laureano Oubiña ha asegurado este lunes en la Audiencia Nacional, pocas horas antes de estrenar libertad tras cumplir condenas anteriores y haber estado encarcelado desde 1990, que "nunca" invirtió dinero procedente de la venta ilegal de drogas ni en casas "ni fincas ni hostias".



Así lo ha manifestado Oubiña durante la vista celebrada ante la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal, para quien el fiscal ha mantenido su petición de seis años de prisión por blanquear dinero obtenido ilícitamente del narcotráfico, mediante la presunta compra de unas fincas junto a su esposa, ya fallecida, Esther Lago.



Según ha explicado, ha permanecido preso durante largos periodos desde 1990, por lo que no pudo obtener ningún ingreso ni participar en la compra de ninguna propiedad.



"Nunca me metí en lo que es la casa, ni en fincas ni hostias", ha insistido antes de hacer hincapié en que le es indiferente si las incautan o no porque a él lo que le importa es que se le "acuse por cosas que no son" suyas.



Laureano Oubiña, nacido en Cambados (Pontevedra), fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por un alijo de seis mil kilos de hachís interceptado en Martorell (Barcelona), a seis años y nueve meses por otro alijo en Vigo, y a la misma pena por trece toneladas de hachís en el buque "Regina Maris".



El narcotraficante gallego Laureano Oubiña ha abandonado la prisión este martes tras permanecer encarcelado desde 1990 de manera ininterrumpida por condenas por distintos delitos de tráfico de estupefacientes.



Oubiña ha abandonado la cárcel con dos maletas que llevaba en un carro de mano y que ha cargado en un todoterreno de color negro con los cristales tintados, en el que le esperaban dos personas.



El narcotraficante, de 68 años, no ha hecho declaraciones a su salida, pese a que le esperaban numerosos periodistas a los que la Guardia Civil ha obligado a situarse fuera del recinto penitenciario.