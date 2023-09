Sánchez, sobre Rubiales: "No puede aspirar a representar a España y dejarla mal con actitudes abochornantes"

Sociedad -

Caso Rubiales

El presidente español en funciones cree que la Selección femenina de fútbol ha ganado dos veces: "en el campo y dando una lección de igualdad al mundo".

Agencias | EITB Media

publicado: 02/09/2023 18:17 (UTC+2)

última actualización: 02/09/2023 18:44 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Sanchez, Rubialesi buruz: "Ezin du Espainia ordezkatu eta jarrera lotsagarriekin gaizki utzi"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha ensalzado la "reacción ejemplar" de las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol ante las "actitudes y discursos bochornosos" del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y ha dado a entender que no puede seguir al frente de la federación.

"Uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal a España con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan", ha afirmado Sánchez este sábado en Málaga en un acto del PSOE, en referencia al presidente suspendido de la RFEF, del que no ha pronunciado su nombre.

El presidente del Gobierno español ha destacado que "la marca España es la reacción espectacular de la sociedad española que ha dicho junto a ellas 'se acabó', y ese se acabó es con todas las consecuencias para todos los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos".

"Nuestras jugadoras han ganado dos veces: una en el campo y luego dando al mundo una lección de igualdad entre hombres y mujeres", ha ensalzado Sánchez. Así, ha reivindicado así la "ola gigante e imparable" del feminismo impulsada por mujeres que "han decidido no volver a someterse nunca más a los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes y a presidentes de federaciones deportivas".

El presidente del TAD presenta un voto particular contra la resolución

El presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Miguel Pajuelo, ha presentado un voto particular en el que muestra sus discrepancias con la resolución del mismo para la apertura de un procedimiento disciplinario a Rubiales por entender que debería hacerse por dos infracciones muy graves.

Con la decisión del TAD en el caso Rubiales, la máxima inhabilitación posible en España es de 2 años Con la decisión del TAD en el caso Rubiales, la máxima inhabilitación posible en España es de 2 años 01:50

Según ha podido confirmar la agencia EFE, el presidente del TAD hizo constar su oposición a la decisión del tribunal, que abrió el expediente por dos posibles infracciones graves de acuerdo a la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto de Disciplina Deportiva 1591/1992, pese a que la petición razonada del Consejo Superior de Deportes (CSD) pedía la apertura por considerar las infracciones como muy graves.

La resolución del TAD hecha pública ayer considera "suficientemente motivada y razonada" la posible infracción "en relación con los hechos notorios y públicos contrarios a la dignidad y el decoro deportivo", por el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial femenino el pasado día 20 en Sídney, pero no "que existan indicios suficientes para la incoación de expediente disciplinario por abuso de autoridad".

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha insistido en que los tribunales administrativos "van por detrás de la sociedad" y son los únicos que no ven abuso de autoridad en el beso del presidente de la RFEF, y ha comparado este caso con el de La Manada, exigiendo "sanciones contundentes".