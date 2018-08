Sociedad

Ruiz-Mateos: 'No tengo miedo a estar entre rejas'

Redacción

01/08/2012

Una juez de Palma de Mallorca ha ordenado la búsqueda y detención del empresario por negarse a declarar en los juzgados, alegando una fractura de un dedo del pie.

La juez Maria Pascual, de adscripción territorial de Palma de Mallorca ha ordenado la busca y captura del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, después de que un informe forense haya determinado que la fractura que alegó en el tercer dedo del pie derecho no le imposibilita a acudir a los juzgados para ser interrogado en calidad de imputado por una presunta estafa de 13,9 millones de euros en una compra-venta de un hotel. Así, la juez Pascual le ha emplazado a declarar de nuevo el 23 de agosto

Ruiz-Mateos tenía que haber comparecido a las 10.00 horas en calidad de imputado, en relación con una querella por presunta estafa que se tramita en dicho Juzgado y que fue presentada por el empresario Francisco Miralles al que en 2006 compró un hotel en Mallorca, si bien su abogado Marcos García Ortega ha entregado a la magistrado un parte médico original sobre la rotura del dedo, con el fin de justificar la ausencia del empresario.

El empresario envió el pasado jueves por la noche un fax al Juzgado con un parte médico asegurando que no podía trasladarse a Palma y, en esta línea, su letrado explicó a los medios que su cliente estará convaleciente durante un mes.



Ruiz-Mateos: "No tengo miedo a estar entre rejas"

El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, en busca y captura por orden de una juez de Palma por no comparecer el pasado viernes en su juzgado, ha asegurado hoy que la magistrada está haciendo el "ridículo" y ha reconocido que no tiene miedo a estar "entre rejas" porque ya "nada" le asusta. Ruiz-Mateos, que ha recibido a los medios de comunicación en el despacho de su casa de la lujosa urbanización de Somosaguas, a las

afueras de Madrid, ha lamentado que se le considere un "peligro para la sociedad" y ha criticado que la Justicia no quiera descubrir "la

verdad".



Vestido con un traje beige, corbata roja y zapatillas deportivas, el empresario ha explicado que no acudió al juzgado por una lesión que sufre en un pie y que está dispuesto a comparecer ante la juez cuando así se le requiera, aunque no cree que vaya a servir para nada porque "todo es mentira".