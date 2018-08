Sociedad

En Ohio, EEUU

Hospitalizan a un adolescente tras jugar cuatro días a Call of Duty

10/08/2012

El joven de de 15 años se desmayó ante sus padres con graves síntomas de deshidratación.

Un joven de 15 años de Ohio, Estados Unidos, ha sido hospitalizado por deshidratación después de jugar durante cuatro días consecutivos al Call of Duty: Modern Warfare 3, un videojuego para Xbox.

Una web local de la cadena CBS informa de que el adolescente, de nombre Tyler Rigby, se derrumbó y tuvo que ser trasladado al hospital este martes después de pasar muchas horas seguidas durante cuatro días jugando al videojuego Call of Duty: Modern Warfare 3.

El joven mostraba graves síntomas de deshidratación, tal y como ha relatado su familia. 'Es como si me estuviera mirando, pero no estaba allí. Era como si estuviera mirando a través de mí', dijo la tía de Tyler, Jennifer Thompson. 'Estábamos hablando, escuché un golpe, me miró y se desmayó'. Los médicos esperan que el adolescente pueda recuperarse pronto.

La madre de Tyler, Jessy Ramos, aseguró que el joven solo salió de su dormitorio para comer un bocadillo y usar el baño durante los cuatro días. 'Estaba muy asustada. Pensé que iba a morir ', dijo Ramos. 'Se cayó más de tres veces'.

Ahora, su madre ha decidido que cortar de raíz el problema es la solución. 'La Xbox se ha terminado', aseguró a la cadena americana. Pero los videojuegos no son los culpables. Quizá si la madre de este joven se hubiese preocupado por educar a su hijo en cuanto a costumbres saludables y a no pasar un tiempo excesivo frente al televisor, el susto podría haberse evitado.