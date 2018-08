Sociedad

Medicinas

Sanidad atenderá a 'sin papeles crónicos' y cobrará al país de origen

Redacción

10/08/2012

Aunque el director general del Sistema Nacional de Salud Agustín Rivero no ha concretado cómo se realizarán los pagos, dice que la norma es común en otros países.

El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha confirmado que los 'sin papeles' crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. 'Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí', asegura.

Rivero ha indicado que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. 'Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social', sostiene.

Así, Rivero ha reiterado que existen bastantes convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señala que será el médico es quién decidirá si es urgente, y si hay que tratar a ese paciente.

Según su criterio, no puede ser otra persona la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología 'mucho más compleja de la que tiene en ese momento', manifiesta.

No obstante, Agustín Rivero pone de relieve que posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias, concluye.