Falsos envíos de paquetes o la venta de productos falsificados, las estafas más comunes en Navidad

Sociedad -

pishing

Durante las fiestas, las bandejas de entrada se inundan de tarjetas de regalo, descuentos o notificaciones de entrega de sitios web de compras en línea, y los estafadores aprovechan esta avalancha de actividad para lanzar estafas masivas de "phishing".

ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA

publicado: 13/12/2023 12:39 (UTC+1)

última actualización: 13/12/2023 14:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Pakete bat zain duzula esanez mezua, produktu faltsuak edo eskaintza gozoegiak, Gabonetako iruzur nagusiak

El comercio online forma parte de nuestras vidas, más en época de Navidad, y los ciberdelincuentes lo saben. Así, durante estas fechas los actores maliciosos aprovechan el alto volumen de compras para intentar estafar y obtener información personal de los usuarios, especialmente aquella que podría conducir a datos relevantes como la información de inicio de sesión de las tarjetas de crédito o de la banca 'online'.

Las tiendas online con falsas ofertas de productos que rebajan los precios de la competencia; correos electrónicos de entrega falsos con mensajes como "Intentamos ponernos en contacto contigo" o "paquete pendiente" con enlaces falsos; tarjetas electrónicas de Navidad para que las víctimas descarguen e instalen programas maliciosos, o páginas de promociones navideñas que dicen estar asociadas a grandes marcas para hacerse con los datos de los usurios.

Son muchas las tácticas que tienen los ciberdelincuentes para conseguir su objetivo.

El usuario debe estar preparado para no caer en la trampa y evitar el robo de información.

Como evitar las estafas navideñas

- Verificar la URL: los estafadores utilizan dominios falsificados que se asemejan a los reales. Es importante revisar cuidadosamente la dirección web del sitio.

- Examinar los textos y diseños: señales de baja calidad o errores lingüísticos pueden ser indicios de una tienda falsa.

- No proporcionar información de pago en sitios no seguros. Utilizar métodos de pago seguros y reconocidos, y tener precaución con las opciones no tradicionales.

- Verificar la autenticidad de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad

- Verificar directamente con el transportista cualquier notificación de entrega y no hacer clic en enlaces en mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados.

- No comprar tarjetas de regalo solicitadas por extraños en línea, ya que esto es una clara señal de estafa.

- No confiar ciegamente en los anuncios de las redes sociales y, en su lugar, acceder directamente al sitio web oficial del comercio para verificar si la oferta es legítima.

- Tomar medidas para proteger la seguridad. Instalar herramientas de seguridad en el ordenador, como un buen antivirus, cortafuegos y demás software anti-espía.

¿Qué hacer si ya has sido estafado?

Una vez el usuario ha recibido un ciberataque y ha sido estafado, ya sea comprando en Internet o a través de 'phishing', se debe acudir inmediatamente al banco o al proveedor de la tarjeta de crédito. Asimismo, los experos detallan que es esencial informar del incidente a las autoridades pertinentes. De esta manera, es posible localizar a los estafadores.

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de almacenar la documentación correspondiente a la compra, como correos electrónicos y mensajes de recibos, para posibles procesos de investigación en caso de una estafa.