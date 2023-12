El sol irá abriéndose paso según avance el fin de semana

Sociedad -

El tiempo

Tras un viernes lluvioso y gris, los cielos se irán despejando el sábado, lo cual hará bajar las temperaturas mínimas durante las noches, si bien las diurnas se mantendrán entre los 10 y 15 º C.

EITB Media

publicado: 15/12/2023 11:46 (UTC+1)

última actualización: 15/12/2023 11:46 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Eguzkia nagusitzen joango da asteburuak aurrera egin ahala

El viernes transcurrirá bajo las nubes y con lluvia, sobre todo, en la mitad norte. Si bien, a partir de la tarde, la lluvia irá remitiendo de forma general, con apertura incluso de algunos claros en el sur. Es muy probable que cerca de la costa los chubascos persistan hasta la noche, aunque de forma débil. El viento seguirá soplando del norte, aunque con menos fuerza que ayer. Las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios, de modo que, las máximas pueden ser ligeramente más altas y, en general, se situarán por encima de 10 ºC, llegando hasta los 13-14 en el litoral, mientras que las mínimas se registrarán al final del día.

El sábado amanecerá aún con restos de nubes bajas, y también algunas brumas y nieblas; nubosidad que irá deshaciéndose durante la mañana, quedando una tarde soleada, con unas temperaturas máximas similares a las de días anteriores. Las temperaturas mínimas bajarán notablemente y se registrarán a últimas horas. Se prevén mínimas cercanas a los 0 ºC en el interior (1 ºC en Gasteiz, 2 ºC en Iruña) con lo que no se descartan heladas. El viento soplara flojo y variable, predominando el este en la costa.

El domingo predominará el ambiente soleado, pero ese cielo despejado desde la madrugada hará que las mínimas sean frías, con valores por debajo de los 0 º C en muchos puntos del interior y entre los 3 y 5 º C en el litoral. Aunque según avancen las horas, el sol caldeará el ambiente, y las máximas superarán los 10 º C Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados de principio a fin de la jornada, salvo en el valle del Ebro, donde las nieblas podrían persistir durante todo el día. El viento soplará flojo de componente este.