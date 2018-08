Sociedad

Aste Nagusia 2012

Conciertos de la Aste Nagusia: Aforo máximo de 8.000 personas

Redacción

20/08/2012

Bilbao estrena hoy el nuevo espacio para los grandes conciertos, el Espacio Karola. Azkuna ha advertido de que no se permitirá superar el aforo máximo.

audios (1) Iñaki Azkuna sobre el Espacio Karola de Aste Nagusia

Bilbao estrena hoy el nuevo espacio para los grandes conciertos de la Aste Nagusia, el Espacio Karola, o lo que es lo mismo, la explanada del Museo Marítimo. El grupo que estrenará el recinto será el mítico grupo rap Public Enemy, a las 24:00.



El nuevo espacio, sin embargo, cuenta con algunas peculiaridades que no tenía Botica Vieja, el anterior recinto, como es el caso del aforo, que estará limitado.

"El Espacio Karola tiene un límite de unas 8.000 personas. La policía y los bomberos están trabajando muy bien y tendrán que decir no más. Y cuando digo que no pueden entrar más, no pueden entrar más ", ha explicado el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ante los micrófonos del programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

"Solo hay tres salidas, y no quisiera yo que alguien se tirara a la ría, pese a que habrá buzos", ha añadido.

Azkuna ha reconocido que la existencia de aforo limitado podría ser "fuente de conflicto" con los que "vienen contentos porque se han tomado unos katxis y unas pastillas", por lo que "tendremos que ponernos serios". "El sitio está bien si la gente lo respeta", ha considerado.

El primer edil, no obstante, ha reconocido que él propuso hace meses llevar los grandes conciertos a Miribilla, aunque finalmente desde Fiestas se optó por la explanada del Museo Marítimo por ser una zona más céntrica, entre otras cuestiones.

CONCIERTOS DEL ESPACIO KAROLA

- Lunes 20: Public Enemy (24:00)

- Martes 21: Ana Torroja (24:00)

- Miércoles 22: Celtas Cortos (24:00)

- Jueves 23: Astenagusidance (24:00)

- Viernes 24: Esne Beltza (24:00)



- Sábado 25: Juan Magán (24:00)