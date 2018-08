Sociedad

Niños de Córdoba desaparecidos

Bretón sigue manteniendo que perdió a sus hijos en el parque

Redacción

07/09/2012

El padre de Ruth y José, imputado por dos delitos de asesinato, declarará de nuevo ante el juez el 12 de septiembre a las 16:30 horas.

José Bretón, padre de los dos niños de 6 y 2 años Ruth y José, desaparecidos desde octubre de 2011, e imputado por dos delitos de asesinato con alevosía, sigue manteniendo que perdió a sus hijos en el parque Cruz Conde de la capital cordobesa.

Según ha dicho hoy a los periodistas su abogado, Jose María Sánchez de Puerta, tras visitarlo en la cárcel, Bretón ha asegurado que "no va a cambiar ni una sola coma sus declaraciones y por tanto no van a salir de su boca confesiones de hechos que no ha cometido jamás".

El letrado ha comunicado a su defendido el auto judicial por el que se le imputan los dos delitos de asesinato y le ha trasladado los últimos informes de la investigación que aseguran que los huesos hallados en la hoguera de la finca Las Quemadillas son humanos.

En este sentido, el letrado le ha pedido a Bretón que "estudie bien" dichos informes para preparar la próxima declaración del imputado ante el juez instructor, que tendrá lugar el 12 de septiembre a las 16:30 horas.

Según el último auto del juez instructor, José Luis Rodríguez Lainz, sobre las 14:00 horas del pasado 8 de octubre, cuando Bretón llegó con sus hijos a la finca de "Las Quemadillas", los mató sin que se sepa aún cómo y preparó "una pira sobre un fondo de leña de olivo" y colocó "los cuerpos de los dos menores" sobre ella.

El juez considera que Bretón cubrió a sus hijos con una "sábana o cortina" y utilizó combustible para que la hoguera alcanzara una alta temperatura.

Asimismo, sobre la pira, según el juez, Bretón puso una mesa metálica para construir una especie de horno que permitiría, además de aumentar el calor, evitar un columna de humo que descubriese lo que estaba haciendo.