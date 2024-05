El uso de vapeadores se ha cuadruplicado en 6 años en la CAV y 1 de cada 4 han comenzado a fumar con ellos

Sociedad -

Tabaco

El Gobierno Vasco ha presentado una campaña de sensibilización, destinada especialmente a la juventud, para alertar de los graves riesgos que implica para la salud el uso de vapeadores.

EiTB Media

publicado: 27/05/2024 13:03 (UTC+2)

última actualización: 27/05/2024 14:09 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Azken sei urteetan laukoiztu egin da bapeatzaileen kopurua EAEn eta lautik batek 15-21 urte ditu

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) el uso de vapeadores, tabaco por calentamiento y otros dispositivos se ha cuadruplicado en seis años, de forma que uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes de 15 a 21 años ha comenzado a fumar utilizándolos, según datos difundidos este lunes por el Gobierno Vasco.

El Departamento de Salud ha presentado esta mañana una campaña, dirigida especialmente a la juventud, que trata de alertar de "los graves riesgos que implica para la salud el uso de vapeadores, pese a ser percibido como moda inofensiva e incluso atractiva".

Según ha explicado la consejera de Salud en funciones, Gotzone Sagardui, en la rueda de prensa ofrecida esta mañana en Bilbao con motivo del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) en línea con la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), orienta este año sus acciones a poner el foco en la protección de la población, especialmente la más joven, ante la injerencia de la industria del tabaco y productos relacionados.

Sagardui, además, ha destacado que los datos indican que hay "una percepción de inocuidad" en relación con el uso de estos dispositivos, que "no es real". En este sentido, ha advertido que "no existe nivel seguro de exposición" porque el tabaco es "perjudicial en todas sus modalidades, tradicionales y nuevas".

La campaña de sensibilización se centrará, principalmente, en redes sociales, pero también tendrá presencia en medios y soportes convencionales.

En concreto, sobre la imagen de situaciones habituales entre adolescentes convertidas digitalmente en escenas "impactantes", se lanza el mensaje "El vaper no es tu bro. Te consume la vida". También ha detallado que la campaña del Departamento de Salud utiliza el "tono dramático, a través de ambientes apocalípticos, en el que los protagonistas están rodeados de una atmósfera tóxica". "'El vapeo no es un juego, no es una moda, no es postureo. El vapeo te consume la vida'", explica la campaña.