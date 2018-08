Sociedad

H&M retira una camiseta sobre Sánchez Gordillo

11/09/2012

La camiseta tenía el lema "Comida para el pueblo. No a la hambruna mundial - Juan Manuel Sánchez Gordillo".

La cadena textil Weekday, propiedad de la firma sueca H&M, ha retirado del mercado las camisetas que hacían alusión al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y ha pedido disculpas por si hubiera "ofendido" a alguien.

"La intención de Weekday nunca fue posicionarse y siente si alguno de sus clientes se ha sentido ofendido con el diseño de esta camiseta", ha señalado la compañía en un comunicado.

Las camisetas con el lema "Food to the people, No world hunger - Juan Manuel Sánchez Gordillo" ("Comida para el pueblo. No a la hambruna mundial") pertenecen a un proyecto bautizado "Zeitgeist", un término alemán que significa "espíritu de los tiempos".

"El propósito principal es poner de relieve noticias destacadas o simplemente ilustrar sucesos contemporáneos de nuestra sociedad", ha aclarado la firma sueca, que ha resaltado que no pretendía tomar partido sobre las expropiaciones" a varios supermercados encabezadas por Gordillo en las últimas semanas.

Weekday posee una veintena de tiendas repartidas entre Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Holanda.