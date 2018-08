Sociedad

Juicio contra Goiriena

El exdecano de Medicina engañó a la UPV, según la fiscal

17/09/2012

El escrito del fiscal pide para Goiriena y la ex directora del Departamento de Estomatología M.B, una pena de 10 años de prisión y 14 de inhabilitación.

El ex decano de Medicina de la UPV Francisco Javier Goiriena. EITB

La fiscal jefe de la Audiencia de Bizkaia, Carmen Adán, ha afirmado que el ex decano de Medicina Francisco Javier Goiriena logró "engañar de múltiples formas a la Universidad del País Vasco" hasta sustraer de sus fondos 750.000 euros, en colaboración con la ex directora del Departamento de Estomatología M.B..



En el juicio de la sección segunda de la Audiencia vizcaína contra Goiriena y junto a M.B., por los presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento.



Según les ha dicho la fiscal a los miembros del jurado popular, "es fácil" percibir que ambos acusados "falsificaron facturas" a través de varias

"sociedades-pantalla" que crearon conjuntamente y, a través de las cuales obtenían beneficio de los fondos públicos desviados.



El escrito del fiscal, en el que se pide para los acusados una pena de 10 años de prisión y 14 de inhabilitación, además de una indemnización de 750.000 euros, afirma que entre 1994 y el 2000, Goiriena "aprovechó" su cargo como decano y "su condición de hermano" del entonces Rector de la UPV-EHU, para destinar a dinero de la universidad a sus fines particulares.



Por su parte, el abogado defensor del ex decano, Txema Montero, y el de la ex directora de Estomatología, Jesús Urraza, han asegurado que sus patrocinados no cometieron delito alguno.



Han sostenido que la normativa universitaria permitía que sociedades o institutos privados, como el que gestionaban los acusados, impartieran cursos de postgrados que se financiaban con fondos públicos , de los cuales la UPV se reservaba un 10%, ya que avalaba la calidad del programa docente y del profesorado que lo impartía.



La Universidad del País Vasco "no ha dejado de percibir ni un solo euro de ese 10%" que estaba reglamentado, según han asegurado las defensas.



Sin embargo, las acusaciones sostienen que los dos acusados incorporaron a sus nóminas fondos que debían destinarse a esos cursos.



En este juicio la acusación popular está representada por una asociación de profesores del departamento de Estomatología denominada "Garbi eta Zuri", que acusa a Goiriena y a M.B. de liderar "un núcleo con mucho poder" dentro de la estructura de la UPV, circunstancia que les permitió cometer "numerosas irregularidades" con los fondos del departamento.