El obispo de Bilbao dice que no se puede construir "una identidad, ser hombre o mujer, a voluntad"

Sociedad -

polémicas declaraciones

En la homilía ofrecida este jueves en Begoña, Joseba Segura ha asegurado que hoy en día se vive "un tiempo peculiar" y se actúa "como si el cuerpo no importara". "Se nos dice 'tú puedes ser lo que quieras', pero sabemos que no es así", ha insistido.

Agencias | EITB Media

publicado: 16/08/2024 09:25 (UTC+2)

última actualización: 16/08/2024 11:44 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: "Norberak ezin du, nahieran, emakume ala gizon izatea aukeratu", Bilboko gotzainaren ustez

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, cree que uno no puede "construir su identidad, ser hombre o ser mujer, o cualquier cosa intermedia o ninguna de ellas, a voluntad, sin referencia al cuerpo con el que hemos nacido".Segura ha realizado estas declaraciones en la homilía que ha ofrecido este jueves en la Basílica de Begoña, al mediodía, con motivo de la celebración de Día de la Asunción de la Virgen María, a la que han asistido miembros del Consistorio bilbaíno, encabezados por el alcalde Juan María Aburto, y otros representantes institucionales como la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui.

Joseba Segura ha afirmado que hoy se vive "un tiempo peculiar". "Mientras se extiende justamente el culto al cuerpo bello, con las dietas, con los gimnasios, con las cirugías plásticas, al mismo tiempo se cuestiona que ese mismo cuerpo pueda imponer restricciones y límites a nuestra voluntad de ser lo que queramos", ha añadido.

En su opinión, "es importante distinguir entre el legítimo reconocimiento de que algunas personas tienen un profundo sentido de insatisfacción y sufrimiento con su cuerpo, y otra cosa muy distinta es intentar imponer la idea de que el cuerpo no tiene nada que decir", ha señalado.

A su juicio, "se predica una libertad para ser que no tiene ni siquiera que demostrar ni justificar nada como si efectivamente el puro deseo fuera capaz de crear realidad". "Se nos dice 'tú puedes ser lo que quieras', pero sabemos que no es así porque, si fuera así, la cantera de estrellas del Athletic de Bilbao, masculino y femenino, no estaría nunca a falta de candidatos", ha puesto como ejemplo.

Segura ha dicho que, "lamentablemente, no todos valemos para jugar al fútbol, ni somos capaces de ganar medallas olímpicas, ni nadamos como los peces, ni volamos como las aves, ni vamos a ser mucho más guapos de lo que ya somos".

El Consejo Vasco de la Juventud denuncia las "declaraciones tránsfobas" del obispo de Bilbao

La presidenta del Consejo Vasco de la Juventud, Iratxe Uriarte, ha denunciado las "declaraciones tránsfobas" del obispo de Bilbao, y ha señalado que el mensaje de Segura "se aleja bastante de los valores que enseña el catolicismo", que propugna "amar al prójimo".

"Creo que el obispo de Bilbao, en este caso, lo único que hace es impulsar esa ola reaccionaria que está habiendo en todo Euskadi o en todo el Estado español", ha censurado.

En una entrevista en Radio Euskadi, ha rechazado "los discursos de odio, que separan y dividen".