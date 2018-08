Sociedad

El Gobierno no abandonará el proyecto del centro de espalación

04/10/2012

Asimismo, ha informado de que redimensiona el relativo al Consorcio de Investigación e Innovación en Envejecimiento en Donostia-San Sebastián.

El Gobierno central ha asegurado este jueves que no va a abandonar el proyecto de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS Bilbao), al tiempo que ha informado de que redimensiona el relativo al Consorcio de Investigación e Innovación en Envejecimiento en Donostia-San Sebastián.



En un comunicado, la Secretaría de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad ha dejado claro que el Gobierno español respeta los acuerdos firmados y está "firmemente comprometido con el compromiso contraído con ESS Bilbao".



En este sentido, ha precisado que la no inclusión en los presupuestos del 2013 de una partida específica para este centro "no significa en modo alguno que se vaya a abandonar o que se haya postergado el proyecto" que, según el Ministerio, "sigue avanzando con la normalidad prevista".



Por ello, ha insistido en que "en ningún caso se ha planteado un incumplimiento ni una modificación" de las aportaciones globales al proyecto.



Así, ha recordado que la Administración General del Estado ya ha desembolsado 30 de los 90 millones de euros que le corresponde financiar, mientras que el Gobierno Vasco ha cumplido con su parte, con una aportación de 19 millones de euros sobre un total de 90 millones.



En estos momentos, el Ministerio ha señalado que existe un "exceso de financiación" que ha permitido que ESS Bilbao cuente con una tesorería de 22,8 millones de euros, "muy por encima de lo necesario para afrontar sus compromisos a corto y medio plazo".



Además, ha anunciado que el próximo 16 de octubre se producirá la reunión de la Comisión Ejecutiva con el objetivo de continuar con normalidad en el avance del proyecto.



Por otro lado y, en relación a la puesta en marcha de un Consorcio de Investigación e Innovación en Envejecimiento en Donostia-San-Sebastián, ha lamentado que, como consecuencia de las restricciones presupuestarias, "resulta inviable su construcción y puesta en marcha" en los términos inicialmente planteados (40 millones para la construcción de la sede, 73 millones de inversiones y 488 personas trabajando en el centro).