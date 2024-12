54 periodistas han sido asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados en el mundo en 2024

El balance anual de Reporteros Sin Fronteras desprende "cifras récord" y un "recrudecimiento alarmante" de los ataques contra periodistas, especialmente en las zonas de conflicto. Gaza es la región más peligrosa del mundo para los periodistas, al concentrar un tercio de los asesinados.

Agencias | EITB Media

publicado: 12/12/2024 12:13 (UTC+1)

última actualización: 12/12/2024 12:16 (UTC+1)

Un total de 54 periodistas han sido asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados en 2024, según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que denuncia "cifras récord" y que "el periodismo paga un precio humano desorbitado en los conflictos y los regímenes opresores".

Reporteros Sin Fronteras revela en su último balance un "recrudecimiento alarmante" de los ataques contra periodistas, especialmente en las zonas de conflicto, donde se concentra la mitad de los asesinatos de profesionales de la información registrados este año.

"Los periodistas no mueren, los matan; no están en la cárcel, los regímenes los han encerrado; no han desaparecido, los han secuestrado. Estos crímenes, a menudo orquestados por gobiernos o grupos armados, son un agravio al derecho internacional y, con demasiada frecuencia, quedan impunes. Debemos cambiar lo establecido y recordarnos a nosotros mismos, como ciudadanos, que es por nosotros, para informarnos, por lo que mueren los periodistas. Debemos seguir contando, denunciando, investigando y velando por que se haga justicia. La fatalidad nunca debe triunfar. Proteger a quienes nos informan es proteger la verdad", afirma Thibaut Bruttin, director general de RSF.

En relación con los 54 periodistas asesinados, RSF ha detallado que 31 lo fueron en zonas de conflicto (Oriente Medio, Irak, Sudán, Birmania y Ucrania), alcanzando su nivel más alto en cinco años (57,4%). Además, Gaza es la región más peligrosa del mundo para los periodistas, al concentrar un tercio de los asesinados, "todos muertos a manos del Ejército israelí en el ejercicio de su profesión", según los datos de los que dispone RSF hasta la fecha.

"Palestina es el país más peligroso para informar y registra el mayor número de asesinatos de reporteros en todo el mundo, en los últimos cinco años", ha alertado la organización, que ha detallado que más de 145 periodistas han sido asesinados por Israel desde octubre de 2023, entre ellos al menos 35 durante o debido a su trabajo. RSF ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra cometidos contra reporteros por Israel.

Como consecuencia del elevado número de periodistas asesinados en Pakistán (7) y durante las manifestaciones en Bangladesh (5), Asia se mantiene, en 2024, como la segunda región con mayor número de asesinatos a profesionales de los medios. Más de 1700 profesionales de la información han sido asesinados en todo el mundo en los últimos 20 años.Por otra parte, RSF ha constatado un aumento del número de periodistas encarcelados en 2024 (+7,2 %), que se debe, en particular, a las nuevas detenciones en Rusia (+8) e Israel (+17). En este caso, Israel es el país que más periodistas ha encarcelado desde el comienzo de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, convirtiéndose en la tercera mayor prisión del mundo para la prensa.

Más de 500 periodistas entre rejas

Las cuatro mayores cárceles del mundo son China (124 periodistas presos, 11 de ellos en Hong Kong), Birmania (61), Israel (41) y Bielorrusia (40), y tienen entre rejas a cerca de la mitad de los periodistas encarcelados en todo el planeta (550). "El encarcelamiento es una herramienta de represión, especialmente al servicio de la agresión rusa en Ucrania y de la ofensiva israelí en Gaza", ha manifestado, para después añadir que "Rusia (38) utiliza sus prisiones para reprimir tanto las voces independientes rusas, como las ucranianas (19)", y que 72 periodistas han sido condenados en 2024 a penas que suman más de 250 años.

Respecto a los 55 periodistas secuestrados, el 70 % se encuentran en Siria. "La mayoría de ellos fueron secuestrados por el Estado Islámico durante la guerra, y diez años más tarde, sigue siendo extremadamente difícil, por no decir prácticamente imposible, obtener información sobre su paradero", ha manifestado la ONG, que considera que la caída del régimen de Bachar al Asad "abre una ventana de esperanza para el periodismo". De los 55 profesionales de los medios actualmente cautivos en el mundo, dos fueron secuestrados en 2024 por los hutíes en Yemen.

Funeral de Anas al-Kharboutl, fotoperiodista asesinado en Siria. EFE.

Un total de 95 periodistas permanecen desaparecidos en 34 países del mundo, más del 25 % ha desaparecido en los últimos diez años. Asimismo, 28 desaparecieron en la última década: México (5), Siria (3), Malí (3), República Democrática del Congo (2), Palestina (2) e Irak (2). "Estas desapariciones son a menudo atribuibles a gobiernos autoritarios o negligentes y subrayan la urgente necesidad de reforzar la protección de los periodistas y luchar contra la impunidad", ha remarcado.

En este escenario, RSF pide a los Estados que ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006, esta Convención sólo ha sido suscrita por 75 países hasta la fecha. México concentra más del 30 % de los casos de periodistas desaparecidos y, en 2024, se produjeron cuatro nuevas desapariciones forzadas en Burkina Faso, Nicaragua, Rusia y Siria.