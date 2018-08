Sociedad

Caso Ruth y José

Un año sin los niños de Córdoba, Ruth y José

Redacción

08/10/2012

Los dos niños de 6 y 2 años fueron supuestamente asesinados y quemados en la finca de la familia paterna de Las Quemadillas, por su padre José Bretón.

Este lunes 8 de octubre se cumple un año sin Ruth ni José, los dos niños de seis y dos años supuestamente asesinados y quemados en la finca de Las Quemadillas, en Córdoba, por su padre, José Bretón. El padre de los niños es el único imputado en el caso, preso desde el 21 de octubre de 2011, y está acusado de la supuesta comisión de dos delitos de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco, además de simulación de delito.

Para la efeméride, la Plataforma 'Justicia para Ruth y José' ha organizado un acto simbólico sobre las 20,30 horas en la Plaza de Padres de Gracia en la capital, en el que se formará con velas la frase 'Que no se apague la luz'. Además, se pide la asistencia de niños a los que se les entregarán peluches que fueron recogidos en su momento en recuerdo de Ruth y José, según ha informado el portavoz del colectivo, Antonio Santiago.

Cronología del caso

Hace un año, pasadas las 18,00 horas del día 8 de octubre, José Bretón alertó al Servicio de Emergencias del 112 en Andalucía de la supuesta desaparición de Ruth y Joséen el Parque Cruz Conde de Córdoba al perderlos de vista, y posteriormente denunció los hechos a la Policía.

Tras la denuncia de la supuesta desaparición, los agentes de la Policía Nacional emprendieron la búsqueda de los niños, aunque desde un principio la investigación se centró en la presunta implicación del padre. Así, las búsquedas de los pequeños se centraron principalmente en el entorno y en el interior de la finca de Las Quemadillas. Precisamente, dentro de la parcela los agentes hallaron un hoguera, en la que encontraron restos óseos.

"Tras matar a sus dos hijos, lo más probablemente al llegar a la parcela", y sin que se pueda establecer la forma en la que lo hizo, "trató de hacer desaparecer sus cadáveres quemándolos en lo que diseñó como un auténtico horno o pira funeraria", sobre "un fondo de leña de olivo en forma más o menos rectangular", en la que supuestamente colocó "los cuerpos de los dos menores", sostiene el juez del caso, José Luis Rodríguez Lainz. Algo que, según el togado, está "demostrado empíricamente".

Después de analizar los restos óseos en un primer momento, la perito de la Policía Científica, Josefina Lamas, determinó que los restos eran de animales. Posteriormente el informe del experto antropólogo Paco Etxeberria y otros dos concluyeron que los restos hallados en la hoguera no eran de animales, sino de humanos y con edades comprendidas entre los seis y los dos años. Como consecuencia de ello, el juez dictó un nuevo auto por el que imputa a Bretón la supuesta comisión de dos asesinatos.

Mientras, el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) analiza dichos restos para tratar de hallar el ADN, aunque los expertos lo ven "casi imposible", teniendo en cuenta el estado que presentan tras alcanzar temperaturas superiores a 600 grados.

Y ¿ahora qué?



Entretanto, José Bretón, representado por el letrado José María Sánchez de Puerta, mantiene su versión de que perdió a sus hijos en el Parque Cruz Conde de Córdoba la tarde del 8 de octubre de 2011 y dice que "no va a cambiar ni una sola coma de sus declaraciones, ni van a salir de su boca confesiones de hechos que él no ha cometido jamás". Las imágenes de una de las cámaras de seguridad, analizadas a petición del juez por expertos de la Universidad de Valencia, avalan "al 98 por ciento" que los niños no iban en el coche y, por ende, no llegaron al parque. Cabe recordar que durante la fase de instrucción, el cuñado del preso se ratificó en su primera versión en la que pensaba que Bretón "le hizo algo" a los niños.

Además, el juez instructor ya ha comunicado al presunto asesino que la causa pasa al procedimiento por jurado, por los delitos que se le imputan, de modo que será juzgado de acuerdo con la Ley del Tribunal del Jurado, aunque la defensa se opone a ello y está a la espera de que la Audiencia Provincial de Córdoba resuelva un recurso reclamando que sea juzgado por tribunal profesional, dado que "será difícil encontrar a ciudadanos que actúen desde la imparcialidad".