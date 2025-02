Sorionekuak llama a acudir el 10 de mayo a los puentes de Navarra para reivindicar el euskera

Los impulsores de la iniciativa se comprometen a tender puentes hacia el euskera. Sin embargo, resaltan "Creemos que corresponde a partidos, sindicatos y demás agentes comprometerse en este camino".

La dinámica Sorionekuak ha hecho este sábado un llamamiento a participar en la iniciativa que tendrá lugar el 10 de mayo para reivindicar el euskera desde los puentes de los pueblos de Navarra bajo el lema "Euskara, etorkizunera zubi" (euskera, puente hacia el futuro).

Las personas impulsoras de esta iniciativa son representantes de distintos ámbitos de la sociedad navarra como educadores, periodistas, deportistas, artistas, estudiantes, divulgadores en redes sociales, empresarios o científicas.

Algunas de las caras más conocidas de la dinámica son el harrijasotzaile Iñaki Perurena, los cantantes Julen Goldarazena "FlakoFonki" y Kutxi Romero, y el exfutbolista Oier Sanjurjo.

En un acto celebrado en la calle Bosquecillo de Pamplona, Ibai Suescun y Elena Uriz han leído un manifiesto en el que los impulsores de la iniciativa destacan que "en estos inciertos tiempos, necesitamos puentes. Puentes entre familiares, entre amigas, entre vecinos, entre pueblos, entre culturas, entre desconocidas".

"Tenemos que hacer camino hacia el futuro. Pasar ese puente que no tenga vuelta atrás, hacer camino en diversidad. Porque queremos hacer camino para promover, proteger, prestigiar el euskera. Porque no se podría entender Navarra sin el euskera. Para seguir siendo Navarra en el futuro, el euskera es y nos es imprescindible", aseguran.

En ese sentido, consideran que "es el euskera el que nos hace navarras. Lo conozcamos o no, lo hablemos o no. Somos ciudadanos, y creemos en los derechos para todas las personas. Ni somos ni queremos ser ciudadanos de segunda. Creemos que es hora de exigir trabajar con responsabilidad, no de perpetuar la desigualdad y la exclusión. Es momento de cambio, y debería ser elección de todos entender el idioma como puente y base para el futuro".

Los impulsores de la iniciativa se comprometen a tender puentes hacia el euskera. Sin embargo, resaltan "Creemos que corresponde a partidos, sindicatos y demás agentes comprometerse en este camino, en el que tendrán más capacidad de decisión y de promoción. Creemos firmemente en la gran fuerza que se produce cuando se trabaja desde diferentes espacios".