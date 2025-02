Numerosas concentraciones simultáneas denuncian el maltrato de los perros utilizados para la caza

La plataforma No a la Caza (NAC) convoca desde hace 15 años esta protesta a la que se han sumado 70 ciudades del Estado español y 30 europeas con el objetivo de mostrar su rechazo a esta actividad. En Euskal Herria se han realizado movilizaciones en San Sebastián y Pamplona.

Centenares de personas se han manifestado este domingo en varias ciudades del Estado español, entre ellas en Donostia y Pamplona, para denunciar el "maltrato y abandono" de los perros de caza, principalmente los galgos, y para exigir la prohibición de la caza con perros, en primer lugar, y en segundo, la abolición de la caza en general.

Convocados por la Plataforma NAC (No A La Caza), los manifestantes han denunciado la situación de "desprotección" que sufren los perros usados en esta actividad y han reivindicado sus derechos: "Son perros de casa, no son perros de caza", han proclamado los asistentes.

Alrededor de un centenar de personas han participado en la movilización de Donostia. Los manifestantes, algunos de ellos acompañados de sus perros, han iniciado la protesta a las 12:00 horas en el Boulevard tras una pancarta con la leyenda 'No a la caza con galgos y otras razas" y otra del Partido Animalista (PACMA).

En Pamplona, la concentración se ha realizado en la Plaza del Castillo, se ha portado una pancarta con el lema 'No a la caza con galgos y otras razas. Cuanto más indefensa está la víctima, más derecho tiene a ser defendida' y carteles rojos con la frase 'No a la caza'.

Los concentrados han formado un círculo en la plaza en torno a una horca de la que colgaba una escopeta. Han colocado además varias fotos de perros maltratados.

Se ha leído en la concentración un manifiesto en el que la plataforma destaca que, "cada invierno, las escopetas vuelven a dictar sentencia en nuestros campos, marcando el sonido de una injusticia perpetua que sesga vidas inocentes. Podrá cambiar la estación, pero no el miedo grabado en los ojos de tantos animales que huyen despavoridos entre la maleza, sintiendo en sus cuerpos el acecho de un fuego implacable".

En la caza, agrega el manifiesto, se utilizan perros que, "cuando sus patas no aguantan más o su olfato deja de ser útil, termina con ellos la misma escopeta en la que habían depositado su lealtad. Vidas rotas, historias que se truncan sin siquiera haber conocido el calor de un hogar o el afecto que todo ser merece".

"Nos negamos a aceptar que esto se convierta en una rutina disfrazada de tradición. Sostenemos firmes nuestra indignación y nuestro amor por los que no pueden alzar la voz", destaca la plataforma, que exige a los legisladores "que abran los ojos y cumplan con su responsabilidad".

En ese sentido, en el manifiesto se hace hincapié en que "crece la conciencia de que no existe ninguna justificación para arrancar vidas por deporte, ni para usar perros como herramientas desechables. Ese despertar colectivo es nuestra esperanza: un faro que ilumina la oscuridad impuesta por la indiferencia".

Por ello, la plataforma expresa un compromiso: "No daremos un paso atrás. No mientras un solo tiro retumbe entre los árboles y convierta el silencio del bosque en un llanto ahogado. No mientras un solo perro sea encadenado a un destino cruel. Vamos a seguir alzando la voz, reclamando una legislación que proteja la vida y no el privilegio de unos pocos".

Han recordado además, que precisamente ahora, con el fin de la temporada de caza, es cuando "abandonan e incluso matan a muchos de estos perros, unas imágenes horribles que se repiten todos los años". Asimismo la NAC ha lamentado la "exclusión" de los perros utilizados para cazar de la Ley Estatal de Bienestar Animal y ha denunciado así su "desprotección".