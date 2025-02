Canarias y el Gobierno español ultiman un acuerdo para el reparto de menores no acompañados

La ministra de Juventud e Infancia ha explicado que el reparto seguirá criterios como la población o la renta de las comunidades. La consejera vasca Nerea Melgosa ha calificado de "buena noticia" el acuerdo porque supone "dar el okey" a los cinco indicadores propuestos por Pradales y Clavijo.

EITB Media

publicado: 07/02/2025 13:03 (UTC+1)

última actualización: 07/02/2025 13:03 (UTC+1)

Los gobiernos español y canario trabajan en un acuerdo para el reparto puntual de 4500 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta. El texto contará con "prácticamente los mismos" criterios acordados con las comunidades en la sectorial de 2022 —la población, la renta per cápita, el desempleo, el esfuerzo realizado en la acogida y la dispersión de la población—, aunque se han realizado algunas correcciones en base a la propuesta pactada por el lehendakari Imanol Pradales y el presidente canario, Fernando Clavijo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha reunido este viernes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar estos criterios para el reparto único de 4000 jóvenes desde Canarias y 500 desde Ceuta para aliviar los recursos de estos territorios, que en el caso de las islas atienden a más de 5800 menores.

Según fuentes del Ministerio, con el pacto todas las comunidades autónomas tendrían que acoger a alguno de los menores, en mayor o menor medida. Se prevé, que bajo esos criterios, Cataluña y Euskadi, ya sobrecargados, reciban a menos menores. En ese sentido, dichas fuentes han negado tajantemente que la propuesta vaya excluir a ninguna comunidad autónoma, tal como han interpretado PP y Vox, que han criticado una supuesta exclusión de Cataluña y Euskadi.

A preguntas de los periodistas, Rego ha señalado que también faltan por cerrar "los flecos económicos", pero ha reiterado la intención del Gobierno español de dotar financieramente este plan "de manera suficiente".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha desmentido que exista un acuerdo político para dejar fuera del reparto a Euskadi y Cataluña. "Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo", ha explicado.

Además, ha pedido no perder de vista que este "no es un problema territorial ni político", sino que es "un drama humanitario" y lo más importante es respetar los derechos del menor.

El Gobierno Vasco defiende los criterios establecidos

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha calificado de "buena noticia" y de "paso importante" el inminente acuerdo entre los gobiernos central y canario. Un pacto que, según Melgosa, ha dado el visto bueno a "una parte importante" de la propuesta realizada "bajo el liderazgo" de Pradales y Clavijo.

En declaraciones en el Parlamento Vasco, la consejera ha defendido que los criterios para la distribución de menores han sido establecidos a partir de razones "académicas", no "políticas", y que son "justos y equitativos con la situación actual" de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP.

Melgosa ha recordado que el siguiente paso será aprobar "un instrumento jurídico" para que "se pueda seguir trabajando para ese reparto equitativo y justo para que estos niños lleguen a península de la forma más ordenada cohesionada y justa entre las comunidades autónomas". Según ha añadido," espero que ese instrumento jurídico se desarrolle lo antes posible".

Por último, ha vuelto a demandar "un plan de inmigración estructural por parte Gobierno español".