El sistema educativo de la CAV afronta otra semana de huelgas si no hay acuerdo

Alrededor de 1300 trabajadores de las haurreskolas están llamados a la huelga los días 12 y 13 de febrero. Este mismo lunes se reunirá la mesa negociadora con la intención de alcanzar un acuerdo, y el martes se reunirá la mesa de personal de cocina y limpieza.

publicado: 09/02/2025 22:23 (UTC+1)

última actualización: 09/02/2025 22:23 (UTC+1)

Nueva semana de protestas en el sector de la Educación pública en la Comunidad Autónoma Vasca si las reuniones de negociación, previamente convocadas, no fructifican. Cerca de 1300 trabajadores de haurreskolak están llamados a secundar la huelga los días 12 y 13 de febrero. Antes, este mismo lunes, se reúne la mesa negociadora de las haurreskolas. Al día siguiente será el turno de la mesa de personal de cocina y limpieza.

Los sindicatos LAB, STEILAS, ELA y CCOO convocaron un ciclo de 12 días de huelgas al considerar que no había avances en las mesas de negociación para mejorar las condiciones laborales. En enero se llevaron a cabo 6 días de huelga y hay otros tantos días convocados en febrero.

Hoy por hoy no se prevé un acuerdo inminente que podría fin de la huelga. El último borrador recibido con la convocatoria de reunión no haya satisfecho a los sindicatos. Las centrales consideran que la duración del propio convenio laboral no es la adecuada y exigen garantías de reducción de ratios, de alivio de la carga de trabajo y de recuperación de la capacidad adquisitiva.

Si no hay acuerdo, a las convocatorias de los días 12 y 13, les seguirán las de las trabajadoras de cocina y limpieza (19 y 20 de febrero) y la de los docentes los días 26 y 27 de febrero.