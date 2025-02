La mujer asesinada en Benalmádena denunció y pidió orden de alejamiento y el Juzgado la denegó

La juez estimó que el caso "revestía un riesgo medio" y no adoptó ninguna medida de protección. La juez estimó que el caso "revestía un riesgo medio" y no adoptó ninguna medida de protección.

Agencias | EITB Media

publicado: 10/02/2025 13:15 (UTC+1)

última actualización: 10/02/2025 13:15 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Benalmadenan eraildako emakumeak urruntze agindua eskatu zuen baina epaitegiak ukatu egin zion

La mujer asesinada por su marido en Benalmádena (Málaga) denunció a su marido por violencia machista y pidió una orden de alejamiento, que el Juzgado denegó al considerar que "el caso revestía un riesgo medio".

En concreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mujer presentó una denuncia por amenazas, coacciones y vejaciones el pasado mes de enero en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, procedimiento que derivó en un juicio rápido señalado en el Juzgado de lo Penal número 12 de esta capital. Era la primera denuncia que la víctima presentaba contra su presunto asesino en los 11 años de matrimonio.

Sin embargo, la juez no adoptó la medida de protección al considerar "que no concurrían en el caso los presupuestos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos". De hecho, precisan, la valoración del riesgo para la mujer "era medio ya que las circunstancias del caso no eran de riesgo alto".

La mujer, de 48 años, quedó registrada en el sistema VioGén pero al estar su caso inactivo, no tenía ninguna medida de protección.

El Ministerio de Igualdad lo ha confirmado como asesinato por violencia de género. Por su parte, el Ayuntamiento de Benalmádena ha decretado un día de luto oficial.

_______________________

900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo. Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos:(teléfono de Euskadi),(teléfono del Estado español) o(teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

________________________