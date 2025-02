Zupiria comparecerá de urgencia en el Parlamento Vasco para informar sobre la actuación de la Ertzaintza

El consejero de Seguridad comparecerá en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad para dar explicaciones sobre la detención de una mujer que posteriormente acabó en la UCI.

publicado: 20/02/2025 20:44 (UTC+1)

última actualización: 20/02/2025 21:01 (UTC+1)

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha solicitado hoy una comparecencia urgente ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para informar sobre la actuación policial desarrollada por agentes de la Ertzaintza el pasado 2 de febrero en Donostia-San Sebastián, donde una mujer colombiana de 32 años acabó ingresada en la UCI tras ser detenida.

Esta mañana, Zupiria ha explicado que los agentes de la Ertzaintza investigados no han sido apartados del servicio hasta que la investigación abierta no concluya y se determine si su actuación "se hizo bien o no".

El consejero le ha deseado la "más rápida y mejor recuperación" y ha explicado que a la mañana siguiente de que ocurrieron los hechos los mandos de la Ertzaintza de Gipuzkoa activaron los procedimientos internos para investigar si la intervención "se ajustó o no a los procedimientos establecidos".

En estos momentos hay abiertas tres investigaciones: la interna y la de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Ha indicado que al parecer hay una tercera vía abierta ante la Policía Local de la capital guipuzcoana por la denuncia interpuesta contra la actuación policial.

EITB ha entrevistado esta tarde a la mujer, Karen Daniela Agredo. Según ha relatado, a las 6 de la mañana ella y su pareja salieron de una discoteca cuando el hombre "empezó a discutir con otro chico". Posteriormente llegó la Policía y esposó a su pareja. "Empecé a gritar que mi pareja no había hecho nada malo y dos policías vinieron encima mío y empezaron a golpearme con un palo".

La mujer ha asegurado que perdió el conocimiento y cuando lo recuperó estaba en el calabozo de la Ertzaintza, sin poder mover su lado izquierdo. "El médico me ha dicho que me dio un derrame cerebral en mi parte izquierda, no tengo movilidad y me tienen que hacer dos cirugías", ha añadido.

Ha añadido que aquella noche "estaba alterada", pero "no agredí a ningún oficial". "Se sobrepasaron porque en ningún momento hice nada malo contra ellos [...]. Lo único que quiero es justicia", ha finalizado.