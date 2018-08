Sociedad

Avances

Un test de sangre detecta el síndrome de Down sin riesgo para la madre

Redacción

17/10/2012

La prueba prenatal que detecta las anomalías cromosómicas más frecuentes estará disponible en España el próximo enero.

Un test de sangre detecta el síndrome de Down sin riesgo para la madre. EITB

Un test de sangre detecta el síndrome de Down sin riesgo para la madre. EITB

Una prueba prenatal, basada en el análisis del ADN fetal en sangre de la madre y que detecta las anomalías cromosómicas más frecuentes, como el síndrome de Down, a partir de 10 semanas de gestación, estará disponible en España desde el próximo enero.



Este diagnóstico prenatal no invasivo de LABCO Quality Diagnostics permitirá una detección precoz de esas anomalías con sensibilidad próxima al 100% y riesgo cero para madre y feto, ha informado la compañía en un comunicado.



Los principales hospitales privados españoles dispondrán a principios del próximo año de este test, que está indicado tanto para gestantes de elevado riesgo como para exploración poblacional.



Esta prueba prenatal evalúa el riesgo de anomalías cromosómicas fetales más frecuentes midiendo la cantidad relativa de cromosomas en la sangre materna, lo que evita tener que obtener muestras de líquido amniótico o vellosidades coriales, que entrañan más riesgo para el feto.



Basada en los nuevos avances en genómica y tecnologías de secuenciación masiva, el diagnóstico prenatal no invasivo permite una evaluación precisa del riesgo de trisomías responsables de hasta el 90% de anomalías cromosómicas en diagnóstico prenatal.



Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas que contienen información genética.