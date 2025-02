Sociedad - PARLAMENTO VASCO

Zupiria niega que se utilizara "la fuerza de manera incorrecta" en el caso de la mujer detenida en Donostia

No obstante, según ha detallado el consejero de Seguridad, "hay un aspecto de la actuación policial que no se ajusta a los modos que rigen el modo de practicar una detención. "La mujer debía haber sido trasladada a un centro sanitario tras su detención, y no a una comisaría", ha explicado.

Bingen Zupiria, hoy, en el Parlamento Vasco. Foto: EFE Bingen Zupiria, hoy, en el Parlamento Vasco. Foto: EFE

EITB MEDIA

publicado: 26/02/2025 13:57 (UTC+1)

última actualización: 26/02/2025 14:33 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Zupiriak ukatu egin du Donostian atxilotu zuten emakumearen kasuan "indarra modu desegokian" erabili zenik

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha comparecido hoy en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para informar de la actuación de la Ertzaintza el pasado 2 de febrero en San Sebastián tras la que una mujer de 31 años acabó ingresada en la UCI tras ser detenida. En declaraciones a EITB Media, la mujer narró que fue agredida violentamente por parte de dos agentes en el exterior de la discoteca Chanel de la capital donostiarra. Zupiria ha dado a conocer las primeras conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Según ha dicho, no se puede determinar que los ertzainas utilizaran "la fuerza de manera incorrecta o desproporcional", ni en la propia detención en la calle Manterola, ni después en la comisaría o calabozos. Ha reconocido que los agentes "utilizaron el bastón durante la detención", pero ha defendido que fue un "uso proporcional" ante "la actitud agresiva y agitada" de la mujer, en "estado de embriaguez". Estamos completando noticia

