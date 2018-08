Sociedad

Hojiblanca anuncia que demandará a la OCU por daños y perjuicios

25/10/2012

En el estudio publicado por la OCU se han analizado 40 marcas de aceite. Entre las cuarenta, la OCU denuncia que once de ellas engañan al consumidor porque se venden como "extra" cuando son "virgen".

El Grupo Hojiblanca (Antequera, Málaga) demandará a la OCU por daños y perjuicios tras la publicación de un informe en el que cuestiona la calidad de su aceite y recuerda que tienen todas las pruebas de que dicha organización no utilizó en su estudio los procedimientos legales.



Así lo ha avanzado el director general de Hojiblanca, Antonio Luque, quien ha mostrado su "indignación" e "impotencia" porque la OCU no ha aceptado razonar cuando les advirtieron de que el informe no había seguido el reglamento legal de la Unión Europea (UE) que establece los procedimientos que deben seguir las analíticas y que obliga, por ejemplo, a consultar más opiniones.



"No debería comparar ciruelas con melones"

A su juicio, no sólo no cumple la legalidad, sino que la OCU realiza el informe de forma "tendenciosa", con lo que estaría dañando tanto a la empresa como a los más de 55.000 familias de olivareros que dependen de ella.



En este sentido, ha apuntado que la OCU no debería "comparar ciruelas con melones", en referencia a que analiza muestras que no son comparables de ningún modo, y que no es lo mismo si se analiza un aceite a salida de fábrica con una muestra que lleva meses en un lineal, y que puede haber perdido propiedades.