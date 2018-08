Sociedad

Nafarroa Oinez 2012

El balance económico de Nafarroa Oinez ha sido 'negativo'

Redacción

26/10/2012

La ikastola San Fermín habla de "pérdidas" y no sólo por el mal tiempo que les acompañó durante el Nafarroa Oinez sino porque 2012 "ha sido un año complicado en todos los sentidos".

La ikastola San Fermín, organizadora del Nafarroa Oinez 2012, ha hecho un "balance económico negativo" de la última edición de esta fiesta en apoyo del euskera que se celebró el pasado fin de semana.



El centro de hecho habla de "pérdidas" y no sólo por el mal tiempo que les acompañó durante el Oinez sino porque 2012 "ha sido un año complicado en todos los sentidos".



"Todavía es pronto para conocer las cifras finales" dado que hay pagos que vencen en tres meses, precisa San Fermín en un comunicado, pero adelanta que los ingresos por patrocinio y las aportaciones de Ayuntamientos "se han reducido sustancialmente" y la venta de material, "punto fuerte en imagen y rentabilidad", ha sufrido "la contención" del consumo general.



Para hacer frente a esta situación, añade, "era fundamental" que el día del Oinez se desarrollase igual que otros años pero sin embargo la fiesta "no dio los frutos que se esperaban": los ingresos fueron "muy bajos" y los costes fijos "se incrementaron" por las medidas especiales adoptadas por la lluvia.



Y a ello suma que "las previsiones de avituallamiento para una fiesta que debe acoger en condiciones a una gran afluencia de gente son importantes y aquí también el perjuicio ha sido considerable".



Por todo ello, y tras agradecer todos los apoyos recibidos en "una coyuntura económica tan complicada", igual que el trabajo de los 1.800 voluntarios implicados en la fiesta, San Fermín indica que ahora tiene que encontrar vías de salida al material sobrante, sobre todo al perecedero, y alternativas de financiación.



Para el material apunta que se pondrá a la venta o se donará a determinados colectivos, y se reutilizará de forma parcial en la propia ikastola, mientras que para obtener fondos hasta tanto se decida alguna fórmula apela a "todos los euskaltzales que no pudieron acudir a la fiesta para que colaboren y hagan sus aportaciones" a través de la página www.nafarroaoinez.net o en las cuentas abiertas en Caja Laboral, Caja Rural, CAN-Caixa y Kutxa.