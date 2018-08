Sociedad

Convocada por el 25S

Multitudinaria manifestación contra 'los Presupuestos de la deuda'

Redacción

27/10/2012

Un amplio despliegue policial les ha impedido llegar al Congreso. En Neptuno han guardado un minuto de silencio "por las víctimas del sistema" y han realizado una sentada de espaldas al Congreso.

Alrededor de 30.000 personas han recorrido las calles Gran Vía y Alcalá camino de la plaza de Neptuno convocados por la plataforma 25S para protestarque está en fase de trámite parlamentario.

La marcha, que ha transcurre sin incidentes, ha salido a las 18:30 horas de la plaza de España, donde varios policías han identificado a algunos manifestantes y se ha celebrado una asamblea informativa sobre el objetivo de la protesta y el recorrido.

Escoltados por cerca de una veintena de furgones de Policía y también efectivos a pie, los manifestantes han recorrido la calle Gran Vía, donde los agentes han impedido que la protesta ocupara ambos sentidos por lo que la manifestación solo ha discurrido por las aceras y los carriles de la vía en sentido plaza del Callao.

Los congregados se han dirigido por el paseo del Prado hasta llegar a la plaza de Neptuno, donde un doble vallado vigilado también por un amplio dispositivo policial impide acercarse al Congreso. Los manifestantes han guardado un minuto de silencio "por las víctimas del sistema" y han realizado una sentada de espaldas al Congreso.



"No nos representan"

Bajo el lema "Proceso constituyente. No a los presupuestos de la deuda" como pancarta de cabecera la protesta, que no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno, transcurre con gritos de "que no, que no, que no nos representan", "sí se puede" o "no debemos no pagamos".



La convocatoria de esta tarde es la segunda movilización de esta semana contra las cuentas públicas para 2013 y la quinta movilización del 25S, que inició sus acciones bajo el lema "Rodea el Congreso" para protestar contra los recortes, el Gobierno y el sistema político.





Protesta policial en Madrid

Cientos de policías nacionales de toda España se han manifestado este sábado frente a la sede del Ministerio del Interior para reclamar mejoras salariales.

Además, los responsables de la Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato profesional de policía (SP) han leído un manifiesto para hacer llegar el "descontento por el tratamiento que están teniendo con el cuerpo nacional de policía".



Incidentes con los 'yayoflautas'

Un grupo del colectivo de 'yayoflautas' han intentado acceder al Palau de la Generalitat pero se lo han impedido los Mossos d'Esquadra, lo que ha provocado un forcejeo y momentos de tensión por la caída de algunos manifestantes mayores.

Los "yayoflautas" han realizado un acto sorpresa con motivo de su primer aniversario, que ha recibido el apoyo de miembros del colectivo de otras partes de España, como de Madrid.