Sociedad

Sindicato Andaluz

54 militantes del SAT tendrán que declarar por ocupar una finca

Redacción

04/11/2012

El juez los ha citado a declarar como imputados por la ocupación el pasado verano de la finca "Las Turquillas", donde se ubica la Yeguada Militar del Ejército.

Un juez ha citado a declarar como imputados el próximo mes de noviembre a 54 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) imputados por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, según han informado fuentes del caso.

Entre los 54 imputados se encuentra el secretario general del SAT, Diego Cañamero, y tendrán que declrar durante los próximos días 8 y 9 de noviembre.

Según las fuentes consultadas, es previsible que los imputados se acojan a su derecho a no declarar, mientras que Diego Cañamero ha señalado a la agencia Europa Press que no acudirá a declarar después de haberse declarado "insumiso" judicial, lo cual, como viene sosteniendo, "no es un empeño ni una chulería", sino un acto de "protesta".

Recientemente, el líder del SAT fue detenido por la Guardia Civil por orden del juez de Instrucción número 8 de Sevilla después de que no compareciera ante este mismo órgano judicial para explicar su participación en una concentración en una finca de frutales de La Rinconada registrada en 2008.

Los imputados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, ocuparon la finca de Las Turquillas el pasado día 24 de julio y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron desalojados del lugar.

El SAT ya apuntó que la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada. Por ello, pidió que "las tierras públicas pasen a concurso para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en desuso".