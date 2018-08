Sociedad

El cupón de la ONCE deja 141.400 euros entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao

05/11/2012

La mayor parte de el premio ha recaído en la capital alavesa con 111.400 euros. Mientras que en Bilbao ha sido de 30.000 euros.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE correspondiente al pasado sábado ha dejado 141.400 euros en premios repartidos entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao.



Según ha informado hoy la ONCE en un comunicado, la mayor parte del premio ha recaído en Vitoria-Gasteiz, donde se han repartido un total de 111.400 euros.



El vendedor José Ángel Ugarte Barrena fue quien distribuyó en un kiosco de la calle Sancho El Sabio un cupón agraciado a las cinco cifras y la serie correspondiente a la segunda extracción, con un premio de 100.000 euros.



Además, en este mismo punto se vendieron otros 19 cupones que han resultado agraciados con un premio de 600 euros cada uno.



Por su parte, en Bilbao, el vendedor Luis Ángel Cuesta González vendió en la Vía Vieja de Lezama un bono con un premio de 30.000 euros. La modalidad de juego a través de este bono permite jugar con un mismo número para los diferentes sorteos dentro de la misma semana.



Este año la ONCE ha repartido ya cerca de 8 millones de euros en la Comunidad Autónoma Vasca.