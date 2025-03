El 40 % de las personas con insomnio se automedica

La psiquiatra de la Red de Salud Mental de Álava, Nagore Iriarte, destaca que el uso de fármacos debe de ser el último recurso para tratar esta dolencia y antes hay que afianzar "una buena higiene de sueño".

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 06/03/2025 13:03 (UTC+1)

última actualización: 06/03/2025 13:18 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Insomnioa pairatzen dutenen % 40 automedikatu egiten dira

El 40 % de la personas con insomnio se automedica, ha alertado la psiquiatra de la Red de Salud Mental de Álava Nagore Iriarte, que ha destacado que el uso de fármacos debe de ser el último recurso para tratar esta dolencia y antes hay que afianzar "una buena higiene de sueño".

Iriarte, junto con su compañero de Álava Cristóbal Pavón y la psiquiatra Julia Vendrell, del Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona, han analizado en el Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría de Vitoria el sueño y sus trastornos.

Para dormir bien es básico contar con "una buena higiene de sueño": apagar la luz, no usar pantallas, mantener una rutina horaria, no tomar cafeína u otros excitantes antes de dormir y no cenar mucho o muy poco. Si con estos hábitos no se descansa de manera adecuada el siguiente paso es la psicoterapia.

El uso de fármacos se deja para el final. En los últimos meses ha surgido una novedad, que son los antagonistas receptores de las orexinas, unos neurotransmisores con un importante papel en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Estas píldoras, que están dando "resultados prometedores", están autorizadas en Estados Unidos y Europa para problemas de insomnio de más de tres meses de duración. En España se pueden utilizar pero el sistema público no las financia.

El uso de estas nuevas píldoras tiene varias ventajas: son inductores del sueño, no cambian la arquitectura del sueño, no producen depresión respiratoria (al contrario que las benzodiacepinas), no provocan debilidad muscular al despertar, no pierden eficacia con la administración crónica, no tienen potencial de abuso y no generan dependencia.

Esta novedad farmacológica se suma los medicamentos usados habitualmente para tratar el insomnio. Por un lado están los fármacos hipnóticos como las benzodiacepinas, eficaces para el insomnio ocasional pero que alteran la arquitectura del sueño, generan tolerancia (cada vez precisan dosis mayores) y suelen producir dependencia, por lo que no hay que usarlos más allá de tres meses seguidos.