Unos 30 vecinos de Basauri se "encierran" en un hotel hasta lograr una vivienda digna

Se trata de los vecinos afectados por el incendio del 31 de enero. El Ayuntamiento de Basauri insiste en que no les otorgará una vivienda de forma permanente, porque "no les asiste ese derecho". Les han ofrecido 2640 euros para alquiler, que algunos vecinos están rechazando.

publicado: 06/03/2025 17:00 (UTC+1)

última actualización: 06/03/2025 17:36 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Basauriko 30 bat bizilagun hotel batean "itxi" dira etxebizitza duina lortu arte

Vecinos de los números 1, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa de Basauri (Bizkaia), afectados por el incendio del pasado 31 de enero y que no pueden volver a ocupar sus viviendas por riesgo de colapso de la estructura, alojados temporalmente en un hotel bilbaíno, cuyo coste abona el Consistorio basauritarra, van a quedarse encerrados dentro de ese hotel hasta que el Ayuntamiento y las instituciones competentes ofrezcan una solución "digna" a la situación que están viviendo.Así lo ha anunciado el sindicato de vivienda Batu en una concentración llevada a cabo este jueves ante el hotel que aloja a los afectados y que ha reunido a medio centenar de personas en su apoyo.

Según han explicado desde Batu, los vecinos han recibido comunicaciones por parte del personal del Ayuntamiento de Basauri en las que les ofrecen una ayuda de emergencia social con una cuantía de 2640 euros y la posibilidad de ayudar a buscar alojamientos.

En este sentido, han indicado que, cuando reclaman que se les dé un alojamiento, no piden que intermedien "ni con el mercado privado, ni con el mercado y el paquete de vivienda pública que tienen tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento de Basauri".

El sindicato ha asegurado además que el Consistorio "tiene en marcha una operación urbanística en la que se incluye la parcela de las viviendas quemadas", por lo que aquel incendio no fue "un suceso desafortunado sino que adquiere sentido en el modelo urbanístico de este Ayuntamiento".

Sandra Patricia Londoño, como portavoz de los vecinos afectados, ha explicado que en esa calle viven "las personas con menos recursos del pueblo, poblaciones racializadas, minorías étnicas como el pueblo gitano y jubilados que apenas sobreviven con una pensión no contributiva", sometidas a "precariedad habitacional", sin que el Ayuntamiento haya ofrecido ninguna alternativa durante 40 años.

Ese sindicato ha informado de que esta tarde harán "una reunión pública y abierta para organizar los próximos días de resistencia dentro del hotel en el que se han alojado las familias afectadas.

El Ayuntamiento ha hecho "todo lo que está en su mano y más"

Por su parte, el Ayuntamiento de Basauri ha insistido en que estos vecinos "no tienen derecho a realojo" y ha lamentado que se están "cerrando todas las puertas y empeorando su situación al rechazar las ayudas", por lo que les ha vuelto a tender la mano para que las acepten y les ha aconsejado que se dejen asesorar y apoyar por los Servicios Sociales en los trámites que tengan que realizar.

En un comunicado, el consistorio vizcaíno ha asegurado que ha hecho "todo lo que está en su mano y más" para ayudar a los vecinos de Kareaga Goikoa 1, 5 y 7. Desde el día del incendio se encuentran alojados en un hotel cuyo coste abona el Ayuntamiento, ya que se trata de un caso de "urgencia social" y, según la legislación vigente, tienen derecho a que les ayuden a hacer frente a la carencia de alojamiento, "pero de forma temporal durante un máximo de cuatro meses".

Desde este jueves, el Ayuntamiento deja de asumir el coste del alojamiento en el hotel porque les ha ofrecido una ayuda económica de 2640 euros para que se procuren un alojamiento transitorio durante tres meses, que algunos no están aceptando. Además, se les ofrece asesoramiento y apoyo en la realización de trámites, búsqueda de alojamiento, etcétera, a través de una ventanilla única que les atiende de forma personalizada.

Estas ayudas se deben a que a día de hoy no le es posible al Ayuntamiento disponer de la cantidad de alojamientos transitorios necesarios para los tres meses que restan. Seis de las 22 unidades convivenciales han aceptado las ayudas y se irán del hotel hoy, ha precisado el consistorio.

Sin embargo, algunos afectados se están negando a hablar con las trabajadoras sociales para que les asesoren, lo que "juega en su contra", ha advertido. "No hay que olvidar que esta es una ayuda puntual, pero existen otras ayudas de diferentes administraciones a las que pueden acceder quienes estén en una situación de vulnerabilidad. Nadie se va a quedar desatendido si acredita ser vulnerable, pero no todas las personas afectadas están en la misma situación económico-social", ha relatado.

En este punto, ha advertido que los vecinos están siendo "mal asesorados e informados por el sindicato Batu". "Estas personas no tienen derecho a realojo, pero les están animando a no aceptar las ayudas económicas que les ofrecemos, haciéndoles creer que el Ayuntamiento les otorgará una vivienda de forma permanente, algo que no es cierto porque no les asiste ese derecho", ha concluido.